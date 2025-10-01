Après de nombreuses plaintes autour de l’arbitrage dans ces Playoffs WNBA, c’est Napheesa Collier, la star de Minnesota, qui a pris la parole et s’en est pris frontalement à Cathy Engelbert, la Commissionner de la Ligue. Elle lui a notamment reproché de ne pas faire attention à la santé des joueuses, de ne pas être à leur écoute et même de ne pas se préoccuper de l’intégrité des rencontres.

Napheesa Collier est un des plus gros noms du basket-ball féminin actuel. Deuxième de la Course au MVP cette saison, elle est également vice-présidente du syndicat des joueuses et co-fondatrice d’Unrivaled, une ligue professionnelle de 3×3 représentant un vrai complément de revenu pour les basketteuses.

Ce mardi 30 septembre, « Phee » a déclenché un tremblement de terre en s’en prenant directement à Cathy Engelbert, Commissionner de la WNBA, dans un monologue de plus de quatre minutes en conférence de presse.

Imaginez l’un des 3 meilleurs joueurs NBA / vice président du syndicat des joueurs critiquer ouvertement Adam Silver et les principaux dirigeants NBA.

C’est ce que vient de faire Napheesa Collier en WNBA.

La violence du statement, WOW 😳😳

pic.twitter.com/QUqwh2XclB

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) September 30, 2025

Le cœur du message concerne l’arbitrage, vivement critiqué pendant toute la saison et encore plus lors de ces Playoffs. Cheryl Reeve, Stephanie White et Becky Hammon, trois des meilleures coachs de la Ligue, ont toutes reçu des amendes pour avoir dénoncé des coups de sifflet trop laxistes qui mettaient en danger la santé des joueuses. Napheesa Collier se sent forcément concernée puisqu’elle a été victime d’un pépin au pied en fin de saison régulière. Elle raconte que les dirigeants ne l’ont pas contacté à ce moment-là et que le seul retour qu’elle a reçu venait du bras droit de Cathy Engelbert, affirmant à son agent qu’elle « ne pense pas que les actions physiques ont un impact sur les blessures. »

Avant cela, en février dernier, la joueuse star du Lynx assure avoir confronté sa Commissionner sur les problèmes d’arbitrage. Cette dernière aurait simplement répondu : « seuls les perdants se plaignent des arbitres. »

Autre problème soulevé par Napheesa Collier, celui-ci plus global : le salaire des joueuses disputant leurs premières saisons dans la Ligue. Au cours de la même réunion, elle avait demandé à Cathy Engelbert comment elle comptait faire pour que des stars comme Angel Reese, Paige Bueckers et Caitlin Clark – qui amènent des revenus conséquents à la Ligue – puissent être payées en conséquence. Réponse supposée de la patronne de la WNBA : « Caitlin (Clark) devrait être reconnaissante de toucher 16 millions de dollars (son salaire est de 84 000 dollars par an) car sans la plateforme offerte par la WNBA, elle ne gagnerait rien. »

La révélation de cette conversation intervient à un moment où aucun accord n’a été trouvé pour le nouveau CBA (accord collectif). Les négociations durent depuis des mois désormais et beaucoup imaginent un lock-out en début de saison prochaine tant les exigences, notamment salariales, demandées par les joueuses semblent loin d’être remplies. Pourtant, toujours interrogée par Napheesa Collier, Cathy Engelbert aurait déclaré en février que « les joueuses devraient être sur leurs genoux à me remercier pour les droits télévisés que je leur ai obtenus. » De nombreuses sources ont affirmé au Sports Business Journal que la Commisionner actuelle ne devrait pas rester en place à la fin des négociations.

Napheesa Collier est vraiment la reine de cette ligue.

Le courage qu’il faut pour s’opposer frontalement aux dirigeants comme ça.

Si ce qu’elle dit est vrai, ça peut lancer un mouvement de révolte sans précédent, quitte à jeter la saison 2026 à la poubelle pour lockout.

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) September 30, 2025

La WNBA vit son âge d’or. Jamais la Ligue n’avait attiré autant de fans, jamais les joueuses n’avaient été de telles stars médiatiques et populaires. Or, selon Napheesa Collier, Cathy Engelbert et son entourage n’arrivent pas à capitaliser sur ce succès. Pire, elle est accusée de regarder de haut les joueuses qui sont pourtant la raison première de l’explosion récente de la WNBA. La conclusion de l’intérieure est simple, claire et froide : « Nous avons les meilleures joueuses du monde, nous avons les meilleurs fans du monde, mais nous avons les pires dirigeants du monde. »

La Commissioner a rapidement répondu à toutes ces attaques dans un communiqué :

« J’ai le plus grand respect pour Napheesa Collier et pour toutes les joueuses de la WNBA. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche pour transformer cette ligue. Je continue de me concentrer sur la garantie d’un avenir radieux pour les joueuses et la WNBA, notamment en collaborant sur la manière dont nous pouvons continuer à améliorer le jeu. » « Je suis déçue de la manière dont Napheesa a caractérisé nos conversations et la manière dont nous dirigeons la ligue, mais même lorsque nos points de vue divergent, mon engagement envers les joueuses et ce travail ne faiblira pas. »

Napheesa Collier a déjà été soutenue par de nombreuses personnalités du basket féminin comme Angel Reese, Paige Bueckers et A’ja Wilson, mais aussi par des stars NBA comme Tyrese Haliburton et Kyrie Irving.

Personne ne sait, pour le moment, si la joueuse du Lynx sera « punie » pour cette sortie, mais elle pense qu’elle n’y échappera pas. « Je suis certaine qu’ils me mettront une amende. Je veux dire, on dirait que tout ce qui touche à la liberté d’expression est désormais sanctionné par une amende. »

Sources texte : Malika Andrews / Sports Business Journal / ESPN