NBA Preview 2025-26 : les Sacramento Kings || #30PreviewsEn30Jours

C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Avec les Kings on ne s’ennuie jamais. JA-MAIS.

Cette saison ? Le géant Maxime Raynaud amène un peu de bleu-blanc-rouge en Californie, le rookie Nique Clifford a un nom rigolo, et on appréciera toujours plus les skills défensifs de Zach LaVine et DeMar DeRozan, la folie de Malik Monk et l’application sous-cotée de Domantas Sabonis. On vivra également pleinement les soirées Light the Beam et les scénar WTF auxquels ces fous nous ont habitué, tout en prenant soin d’une fanbase qui prend cher et que l’on se doit de chouchouter. Alors ça vaut quoi ces Kings sur le papier ? Play-in à l’Ouest ? Yolo total ? Envoyez la preview, une preview qui sera, comme chaque année… différente des autres.