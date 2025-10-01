Combien gagnent les joueurs des Sacramento Kings pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Sacramento Kings. Avec 14 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Sacramento Kings présentent une masse salariale totale de 182 834 520 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Zach LaVine. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Sacramento Kings pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 182 834 520 dollars

182 834 520 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 53 750 804 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 53 750 804 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 13 110 480 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 13 110 480 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 25 089 480 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 25 089 480 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Zach LaVine (45 999 660 dollars)

Zach LaVine (45 999 660 dollars) Contrats non garantis cette saison : 0 joueur

0 joueur Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur

1 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur

1 joueur RFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

4 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Sacramento Kings

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Sacramento Kings

Les Kings paient d’abord leur pari sur le talent offensif : Zach LaVine (46 M$) et Domantas Sabonis (42,3 M$) absorbent, avec DeMar DeRozan et Malik Monk, ~72 % de la masse salariale 2025-26. C’est massif, et ça laisse peu de marge si l’alchimie n’est pas immédiate. LaVine a une player option en 2026-27, Monk aussi (2027-28), et le contrat 2026-27 de DeRozan n’est pas entièrement garanti : de quoi garder un peu de flexibilité si ça déraille.

La valeur refuge reste Sabonis : cher mais ultra-rentable au quotidien. Autour, la vraie pièce à surveiller est Keegan Murray (RFA en 2026), future rallonge à budgéter. Les « contrats malins » sont ceux de Devin Carter et Nique Clifford (rookie scale/TO), pendant que Schröder et McDermott servent de salaires moyens potentiellement échangeables. Mention « curiosité » pour le Français Maxime Raynaud (deal modeste, développement à suivre) et pour Isaac Jones.

Cap & ambitions : au-dessus du cap mais sous les aprons, Sacramento n’est pas coincé… tant que les résultats suivent. Objectif réaliste : Playoffs via Play-In, avec un plafond qui dépendra de la santé/efficacité de LaVine, de la défense collective et de la capacité de Murray à franchir un cap. Si un ailier athlétique type two-way venait à s’imposer, la hiérarchie salariale pourrait bouger et le projet gagnerait en crédibilité printemps venu.

Rappel sur les types de contrats NBA

