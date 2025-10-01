Les 10 bonnes raisons de suivre les Sacramento Kings en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On continue la série, version rois sans royaumes, oui vous êtes bien à Sacramento !

#1 : Maxime Raynaud, parce que oui

Cocorico ! Maxime Raynaud sera l’une des principales raisons de cliquer sur les Kings cette saison, surtout à 4h du mat. Le géant tricolore a posé un solide 20 points, 11 rebonds (46% de réussite et 35% à 3 points) lors de sa dernière saison avec Stanford. On ne sait pas encore combien de temps Doug Christie compte lui accorder, mais même pour 8 minutes, on ira au front avec toi Maxime !

▪️ Putback layup

▪️ Steal & slam

Impressive sequence from Kings rookie Maxime Raynaud 🔥 #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/97azc556x7

— NBA (@NBA) July 10, 2025

#2 : Les highlights de Zach Lavine et Malik Monk

S’il y a bien une chose dont on est sûrs côté californiens, c’est que niveau highlights, on devrait être servis. Entre les pétards de Zach Lavine et Malik Monk, même si les Kings ne remportent pas beaucoup de matchs, ce sera spectaculaire.

ZACH LAVINE TAKES OVER FOR THE KINGS IN CLEVELAND 😤💥

37 PTS

15-21 FGM

7 3PM pic.twitter.com/RnvSLVm94V

— NBA (@NBA) April 7, 2025

#3 : Domantas Sabonis, au four et au moulin

Deux et deux font quatre, l’eau ça mouille, le soleil se lève à l’Est, et Domantas Sabonis empile les double-doubles. Depuis son arrivée en Californie, le tonton Lituanien a pris une toute autre dimension, en endossant le rôle de leader sur le terrain. Avant le trade de De’Aaron Fox aux San Antonio Spurs, les deux hommes formaient un duo redoutable, et avaient réussis à faire retrouver les playoffs aux Kings après 16 ans de disette.

Domantas Sabonis has led the NBA in double-doubles for 3 straight seasons!

He’s one of FIVE players EVER and one of TWO since 2000-01 to achieve this feat, joining…

💪 Wilt Chamberlain

💪 Moses Malone

💪 Kevin Garnett

💪 George Mikan

Historic company. pic.twitter.com/jWhLo0mbix

— NBA.com/Stats (@nbastats) April 14, 2025

#4 : La défense en mode saloon

La défense des Kings c’est un peu comme un saloon du Far West, Les portes battantes restent grandes ouvertes, chacun entre poser ses points sans opposition. Résultat : des matchs à 140-138, où ça arrose des deux côtés. Pas académique, mais fun garanti. En 2024-25, Sacramento avait la 23e défense de la ligue (116,7 points encaissés). S’ils veulent viser plus haut et notamment les playoffs, il s’agirait de fermer les portes messieurs.

#5 : Les matchs contre Golden State

La rivalité entre Kings et Warriors a vraiment pris feu en 2023. Premier tour des Playoffs, Sacramento revient après 16 ans d’absence et pousse Golden State, champion NBA en titre, dans ses retranchements en allant chercher un Game 7. Porté par un Curry en feu (50 points), les Warriors ont répondu avec l’expérience à la jeunesse fougueuse des Kings. Depuis, chaque confrontation est teintée des souvenirs de cette série magnifique : voisins de Californie, voisins de style, et désormais rivaux assumés.

#6 : Le facteur WTF

Avec Sacramento, tout est possible. Une victoire improbable contre OKC, suivie d’une défaite contre les Wizards. Monk qui claque 35 points en sortie de banc, ou Sabonis qui tente 7 tirs à trois points. Les Kings, c’est l’assurance WTF chaque semaine (et on adore ça).

#7 : Dennis Schröder (jusqu’à son trade)

Arrivé cet été en provenance de Détroit, l’Allemand débarque pour organiser le chaos. Avec son énergie folle, sa vitesse et son trash-talk permanent, Schröder peut transformer un match plan-plan en duel électrique. Reste à savoir s’il sera chef d’orchestre ou pyromane, et surtout.. jusqu’à quand. Dennis Schröder c’est un peu notre guide du routard version NBA.

#8 : Les mid-range de DeMar DeRozan

À l’heure où toute la NBA ne jure que par le tir à trois points, DeMar DeRozan continue de vivre dans sa zone préférée : à 4 à 6 mètres du cercle. Ses fadeaways et pull-ups sont vintages mais terriblement efficaces. Dans une équipe qui arrose de loin, son mid-range apporte un contrepoint unique et régulièrement clutch. Alors oui en 2025, dur de gagner des matchs sans shoots à longue distance.. mais au moins l’ailier est smooth.

DeMar DeRozan reaches 25K career points 🔥👏

Vintage DeMar bucket. pic.twitter.com/lPLhIpLLrs

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2025

#9 : Première vraie saison de Doug Christie sur le banc

Ancienne légende maison, Christie vit sa première saison pleine comme head coach. C’est lui qui doit donner une identité claire à une équipe remodelée et jongler entre les vétérans (DeRozan, LaVine, Sabonis) et les jeunes (Murray, Raynaud). Première vraie chance, première vraie pression.

#10 : Le visage décalqué de Simon dans l’addition

Si vous êtes nouveau par ici, sachez que votre média préféré propose une émission appelée « l’addition« , où Bastien et Simon (fan des Kings) abordent plétore de sujets en lien avec la balle orange. Une saison crotte des Kings c’est aussi s’assurer d’entendre ses meilleures réactions, et rien que pour ça, le jeu en vaut la chandelle.

❤️ L’ADDITION : LE REPLAY EST EN LIGNE ! ❤️

Nouvelle Masterclass de ce cher @levraiscw 🥰

– Le nouveau cahier de jeux TrashTalk

– 3 grandes leçons de ces Playoffs 2025

– Nos chouchous de la Draft 2025

➡️ https://t.co/kmZ4SKQGxg pic.twitter.com/840iSrZ69r

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 23, 2025