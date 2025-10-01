Maxime Raynaud : peut-il être adoubé par les Kings ?

Maxime Raynaud débarque en Californie. Le rookie français est très attendu à Sacramento après une saison exceptionnelle en NCAA. Déjà complimenté par son coéquipier Zach LaVine, le pivot pourra-t-il se créer une place dans la rotation des Kings ?

Les qualités de Maxime Raynaud sont connues. L’intérieur est une machine aux rebonds et un bon protecteur de cercle en défense. Un joueur fluide et technique, capable de s’écarter comme de distribuer le ballon en attaque. Un profil qui rappelle fortement celui de son nouveau franchise player, Domantas Sabonis. Ça tombe bien, avant même sa Draft le Parisien avait déjà déclaré, pour TrashTalk, que le fils d’Arvydas était « quelqu’un que j’aime beaucoup. Je kiffe son jeu, il est vraiment très très fort. Ses skills sont assez incroyables. La manière dont il réussit aussi à alterner l’inside et l’outside c’est très fort je trouve. Au-delà de ça, je pense qu’il est aussi le cœur de son équipe.«

Dans le projet des Sacramento Kings, Maxime Raynaud pourrait bien se sentir comme un poisson dans l’eau puisqu’il a lui-même confirmé que l’attaque de Stanford, son équipe universitaire, était construite autour de celle des Californiens. Son rôle sera moindre bien sûr, mais il connaît déjà le playbook par coeur.

L’autre bonne nouvelle, c’est que derrière Domantas Sabonis, dans la rotation intérieure, il y a de la place ! Dario Saric est dans l’effectif, mais sera peut-être plus régulièrement utilisé en doublure de Keegan Murray au vu du manque de profondeur au poste 4. Les autres concurrents s’appellent Isaac Jones et Drew Eubanks et si ce dernier a pour lui l’expérience NBA et certaines saisons par horribles du côté de San Antonio ou Portland, ce n’est pas un « adversaire » insurmontable pour Maxime Raynaud.

Le Français a montré de bonnes choses lors de ses minutes en Summer League. Le pivot a prouvé qu’il était capable de prendre quelques rencontres à son compte. Par exemple, lors son premier quart-temps sur les parquets « NBA » face au Magic, il n’avait pas perdu de temps en inscrivant 11 points.

Les statistiques de Maxime Raynaud en Summer League :

Finale (vs Hornets) : 9 points, 7 rebonds, 0 passe, 1 steal, 2 contres, 4/11 au tir, 1/4 à 3-points

Demi-finale (vs Raptors) : 12 points, 7 rebonds, 1 passe, 0 steal, 0 contre, 6/12 au tir, 0/2 à 3-points

Vs Cavs : 10 points, 5 rebonds, 2 assists, 0 steal, 3 contres, 3/6 au tir, 0/1 à 3-points

Vs Suns : DNP

Vs Bulls : 17 points, 5 rebonds, 2 assists, 1 steal, 0 contre, 8/15 au tir, 1/4 à 3-points

Vs Magic : 16 points, 6 rebonds, 2 assists, 1 steal, 0 block, 6/11 au tir, 2/5 à 3-points

Plus généralement, depuis sa sortie de Stanford, le pivot fait un sans faute. Il a peut-être été le plus en vue lors du Draft Combine. Il a été signé pour un contrat longue durée même en étant sélectionné au second tour. Il a performé en Summer League avant d’impressionner ses coéquipiers à l’entraînement et notamment Zach LaVine. L’ancien arrière des Bulls lui a d’ailleurs prêté sa voiture pour passer son permis de conduire. Désormais, il faudra poursuivre sur la même lancée en pré-saison pour s’imposer comme le back-up de Domantas Sabonis.

Côté Kings, il y aura peut-être un deuxième français dans l’effectif. Daniel Batcho a été également très bon cet été sous le maillot californien et a convaincu les dirigeants de lui offrir un contrat de 10 jours. Il devra se battre au Training Camp pour décrocher sa place dans le groupe.

Rendez-vous dans six mois lorsque Domantas Sabonis sera tradé et que la raquette des Kings titulaires sera 100% française (non) !