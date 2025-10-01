Sacramento Kings, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Sacramento Kings, les rois du ventre mou.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Les Kings ont encore joué avec les nerfs de leurs fans : 40 victoires, 42 défaites, et une sortie au play-in. Mike Brown a sauté en décembre, Doug Christie a pris les rênes, mais l’équipe est restée coincée dans une spirale d’inconstance. Domantas Sabonis a longtemps tenu la baraque avec ses triple-doubles, jusqu’à sa blessure début mars qui a un peu précipité la chute de Sacramento.

Et puis De’Aaron Fox, fatigué du projet, a demandé son transfert : direction San Antonio, un séisme qui a secoué toute la fanbase. Sacramento a récupéré Zach LaVine pour garder du feu offensif, mais le spacing avec DeMar DeRozan et Sabonis reste une équation impossible.

L’effectif manque de profondeur, les profils se marchent dessus, et la Draft n’offre même pas une bouffée d’air pour l’avenir. Résultat : une attaque capable de briller une soirée, mais un collectif incapable d’installer une vraie dynamique sur toute la saison.

Le marché de l’été

Ils partent : Monte McNair (manager), Jonas Valanciunas, Trey Lyles, Jake LaRavia, Mason Jones, Jae Crowder, Markelle Fultz

Monte McNair (manager), Jonas Valanciunas, Trey Lyles, Jake LaRavia, Mason Jones, Jae Crowder, Markelle Fultz Ils prolongent : Doug Christie (coach), Doug McDermott

Doug Christie (coach), Doug McDermott Ils arrivent : Scott Perry (manager), Maxime Raynaud, Nique Clifford, Dennis Schroder, Dario Saric, Drew Eubanks, Isaiah Stevens, Daeqwon Plowden, Dylan Cardwell

Marché estival mouvementé pour les Kings, comme si le chantier n’était pas déjà assez vaste. Monte McNair dégage du front office, remplacé par Scott Perry, un retour aux sources qui sent la réorganisation totale.

Malik Monk a souvent été dans des rumeurs, notamment avec le voisin californien de Golden State, dans le cadre d’un potentiel sign and trade avec Jonathan Kuminga. Mais à l’heure actuelle, chacun reste chez soi. Sur le parquet, Valanciunas, Lyles, Fultz et consorts plient bagage, preuve que le roster devait être nettoyé après une saison bancale.

Sacramento prolonge Doug Christie sur le banc et garde Doug McDermott, un choix de continuité au milieu des secousses.

Côté arrivées, on mélange expérience et paris : Dennis Schroder pour diriger l’attaque, Dario Saric et Drew Eubanks pour solidifier l’intérieur, Maxime Raynaud et Dylan Cardwell pour tenter d’apporter de la taille, Nique Clifford, Isaiah Stevens et Daeqwon Plowden comme jeunes à développer. Un marché qui ne règle pas tout mais qui dessine un effectif plus profond, plus varié, encore loin des certitudes mais au moins armé pour éviter de revivre le chaos de l’an passé.

L’effectif 2025-26 des Kings

Meneurs : Dennis Schroder , Devin Carter, Isaiah Stevens (two-way)

, Devin Carter, Isaiah Stevens (two-way) Arrières : Zach LaVine , Malik Monk, Keon Ellis

, Malik Monk, Keon Ellis Ailiers : DeMar DeRozan , Nique Clifford, Daeqwon Plowden (two-way)



, Nique Clifford, Daeqwon Plowden (two-way) Ailiers-forts : Keegan Murray, Doug McDermott, Isaac Jones, Dylan Cardwell (two-way)

Doug McDermott, Isaac Jones, Dylan Cardwell (two-way) Pivots : Domantas Sabonis, Maxime Raynaud, Dario Saric, Drew Eubanks

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Un roster qui mélange vétérans confirmés, jeunes prospects et bricolages de dernière minute. Schroder hérite des clés du jeu, avec LaVine et DeRozan pour l’accompagner dans le scoring, et Sabonis toujours en point d’ancrage majeur.

Petite parenthèse bleu-blanc-rouge : Maxime Raynaud pourrait vite gratter des minutes au pivot, tant le secteur intérieur reste fragile derrière le Lituanien. Le Français arrive tout juste de Stanford et va découvrir le rythme NBA, donc il ne faudra pas s’attendre à des stats monstrueuses tout de suite. Mais son profil longiligne, capable d’écarter un peu le jeu et d’apporter de la mobilité, peut lui permettre de gratter des minutes intéressantes. En tout cas on le surveillera de près. Un Français de plus sur les parquets US, ça ne se boude jamais.

Malik Monk garde son rôle de dynamiteur en sortie de banc, avec la possibilité de fermer certains matchs s’il est en feu. Keegan Murray garde un rôle clé d’équilibre entre attaque et défense, même si son impact reste à confirmer dans une hiérarchie pleine d’ego. Les jeunes Devin Carter et surtout Keon Ellis seront précieux dans la rotation. McDermott, Saric et Eubanks apportent eux du role-player à l’ancienne, pendant que Clifford, Stevens et Cardwell (en contrat two-way) tenteront de se frayer une place.

Un effectif plus profond que l’an passé, mais qui soulève la même question : Sacramento construit une équipe pour jouer haut, ou juste pour colmater les brèches ?

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Kings à suivre

Domantas Sabonis, DeMar DeRozan et Zach LaVine.

Domantas Sabonis reste la valeur sûre TTFL côté Kings : gros volume, rebonds à la pelle, et toujours quelques passes décisives pour arrondir la note. DeMar DeRozan et Zach LaVine peuvent eux lâcher des cartons au scoring à tout moment. Ces trois joueurs devraient donc encore une fois bien remplir les lignes de stats, parfois ensemble parfois à tour de rôle.

Qu’attendre des Kings cette saison ?

Sacramento va encore faire du Sacramento : capable d’aligner trois victoires contre des cadors avant de s’écrouler face aux Bulls. L’effectif est blindé de vétérans scoreurs, donc difficile de les voir s’écrouler totalement. Mais entre défense friable, spacing foireux et rotations incertaines, le plafond est vite atteint. Bref, on signe pour une saison équilibrée, avec des sourires forcés et un aller simple pour le play-in.

La vraie question, peut-être plus que le bilan comptable cette saison, est de savoir où vont vraiment les Kings (si tant est qu’ils vont quelque part). C’est quoi le projet à Sacramento ?

Fox est parti il y a quelques mois, de quoi se poser des questions sur l’avenir de Sabonis. Il reste deux années de contrat à LaVine et DeRozan, qui peuvent faire gagner quelques matchs certes mais qui ne sont pas des franchise players. Il y a des quelques jeunots intéressants, mais aucun qui semble capable de représenter une nouvelle ère dans la franchise.

Tout ça pour dire que les Sacramento Kings restent les Sacramento Kings, et que la belle aventure de 2023 semble définitivement derrière nous. R.I.P. Light The Beam.

Le pronostic du rédacteur : 41 victoires – 41 défaites

