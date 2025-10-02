Agent libre restrictif cet été, Quentin Grimes n’a pas trouvé d’accord sur un nouveau contrat avec les Sixers, et a ainsi décidé de prendre la qualifying offer pour se laisser la possibilité d’aller voir ailleurs dans un an.

Quentin Grimes voulait un gros contrat avec Philadelphie, les Sixers ont refusé de lui donner, alors l’arrière de 25 ans a décidé de miser sur lui-même.

D’après l’insider Shams Charania (ESPN), Grimes a signé la qualifying offer et prolonge ainsi pour une saison et 8,7 millions de dollars à Philadelphie. Une prolongation qui annonce probablement un futur départ puisque cela permet au joueur d’être agent libre non-restrictif en 2026. Avantage également pour Quentin Grimes : il possède désormais une clause de non-transfert sur l’intégralité de la saison à venir.

Restricted free agent Quentin Grimes is signing a one-year, $8.7 million qualifying offer to return to the Philadelphia 76ers, agent David Bauman told ESPN. Grimes will now hold an inherent no-trade clause and enter a more flush market in unrestricted free agency next summer. pic.twitter.com/RZz2XIPu1A

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2025

En résumé, les Sixers n’ont quasiment plus aucun contrôle sur le dossier, eux qui ont refusé les exigences salariales de l’arrière. Toujours selon ESPN, Quentin Grimes voulait un nouveau contrat aux alentours de 25 millions de dollars par saison. Un montant trop élevé aux yeux du manager Daryl Morey, malgré les belles perfs de Grimes sous le maillot de Philly.

Pour rappel, Quentin Grimes est arrivé aux Sixers en février dernier, et a profité de la saison catastrophique de Philadelphie pour se faire une vraie place en sortant ses meilleures stats en carrière (21,9 points, 5,2 rebonds, 4,5 passes, 1,5 interception, 47% au tir, 37% à 3-points).

On verra quel rôle Grimes va avoir aux Sixers cette saison, mais il intéressera forcément du monde à la Free Agency 2026.