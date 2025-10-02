Nikola Jovic prolonge au Heat pour 62 millions de dollars sur 4 ans

Sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat rookie, Nikola Jovic semblait destiné à devenir agent libre restrictif dans un an. Mais le Serbe et le Miami Heat ont trouvé un accord sur une extension de contrat.

62,4 millions de dollars (garantis) sur quatre ans.

C’est le nouveau deal signé par Nikola Jovic avec Miami, si l’on en croit l’insider Shams Charania (ESPN).

Miami Heat forward Nikola Jovic has agreed to a four-year, $62.4 million rookie contract extension with the franchise, Jeff Schwartz, Sean Kennedy and Jared Mucha of Excel Sports Management tell ESPN. Jovic averaged a career-high 10.7 points last season as his Heat role elevates. pic.twitter.com/QWYw7nqxp7

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2025

Le Heat a décidé de prolonger le Serbe de 22 piges avant même qu’il n’arrive sur le marché des agents libres (restrictifs) en 2026. Preuve que Pat Riley et Erik Spoelstra croient en lui, et qu’il sera un membre qui compte de plus en plus dans le collectif de Miami.

Malgré les petits bobos qui caractérisent son début de carrière, Jovic reste sur sa meilleure campagne statistique avec quasiment 11 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne en 2024-25. Son bel Euro laisse présager une quatrième saison solide pour Niko en NBA, lui qui tentera de se faire une place dans le cinq aux côtés de Bam Adebayo.