Prévue à partir du 16 octobre prochain, la saison 2 de la série NBA « Starting 5 » promet beaucoup. Le dernier trailer, sorti il y a quelques heures par Netflix, met l’eau à la bouche.

KD en mode troll sur Twitter, SGA vs Haliburton en Finales NBA, le trade de Luka, l’embrouille entre le père d’Hali et Giannis…

Nan franchement, la saison 2 de Starting 5 ça va être le divertissement complet 🍿🍿🍿pic.twitter.com/89mk9HMyWw

Alors que la saison 1 a laissé pas mal de fans de basket sur leur faim, la saison 2 devrait être bien plus croustillante au vu de tout ce qu’il s’est passé au cours de la campagne NBA 2024-25, sur comme en dehors des terrains.

Rendez-vous le 16 octobre !

