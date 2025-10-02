Grande star de la Draft NBA 2025 et sélectionné en premier choix par les Dallas Mavericks, Cooper Flagg n’a pas mis longtemps pour impressionner ses nouveaux coéquipiers au camp d’entraînement. La preuve en vidéo.

Un contre sur Anthony Davis, un caviar à Dereck Lively II, un tir primé sur une passe de Klay Thompson, le tout avec une intensité qui caractérise parfaitement le bonhomme.

Dès le premier entraînement de Cooper Flagg avec les Mavs, le jeune phénomène a donné un aperçu de ses (énormes) qualités.

Day 1 done for No. 1 pick ✅

Cooper Flagg was everywhere in his 1st taste of @dallasmavs training camp action! pic.twitter.com/8ep2TW2vsI

— NBA (@NBA) October 1, 2025

Vous nous direz que ce n’est qu’une vidéo de 76 secondes, et qu’il est impossible de tirer des conclusions après seulement un jour d’entraînement. C’est vrai. Mais quand on entend les propos de Klay Thompson, il ne fait aucun doute que le numéro 1 de la Draft a déjà tapé dans l’œil de ses copains.

« Ce qui m’impressionne le plus chez Cooper, c’est qu’il n’a pas manqué un seul exercice. Il est dans une forme incroyable, il a une grosse endurance. À seulement 18 ans, il a un énorme impact. Je suis hyper excité concernant son avenir mais il peut nous aider dès maintenant. »

Arrivé dans une équipe de Dallas ambitieuse, Cooper Flagg ne sera pas la première option des Mavs mais un joueur qui pourra contribuer directement grâce à sa défense et son jeu all-around. Jusqu’à décrocher le titre de Rookie de l’Année ?