Nous sommes début octobre et les équipes NBA ont toutes entamé leur préparation. Malheureusement, cela s’accompagne de blessures, notamment dans le Texas. Daniel Gafford (Dallas) et Dorian Finney-Smith (Houston) pourraient rater le début de saison.

Tous les deux sont touchés à la cheville, mais dans des circonstances différentes.

Daniel Gafford a été victime d’une entorse lors du premier entraînement des Mavs. Selon le coach Jason Kidd, le pivot sera absent deux à trois semaines et pourrait donc rater le premier match de saison régulière contre les Spurs de Victor Wembanyama (22 octobre).

REPORT: Daniel Gafford sprained his ankle during the first day of Mavs training camp and will be out for 2-3 weeks, per Jason Kidd.

Quant à Dorian Finney-Smith, nouvelle recrue des Rockets, il continue de se remettre d’une opération de la cheville cet été. Le coach Ime Udoka a déclaré que DFS ne sera probablement pas prêt pour la reprise le 21 octobre à Oklahoma City. Pour rappel, les Fusées doivent déjà faire sans Fred VanVleet, récemment victime d’une rupture d’un ligament croisé.