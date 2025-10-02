Blessures : Daniel Gafford (Mavs) et Dorian Finney-Smith (Rockets) absents en début de saison ?
Le 02 oct. 2025 à 11:15 par Nicolas Meichel
Nous sommes début octobre et les équipes NBA ont toutes entamé leur préparation. Malheureusement, cela s’accompagne de blessures, notamment dans le Texas. Daniel Gafford (Dallas) et Dorian Finney-Smith (Houston) pourraient rater le début de saison.
Tous les deux sont touchés à la cheville, mais dans des circonstances différentes.
Daniel Gafford a été victime d’une entorse lors du premier entraînement des Mavs. Selon le coach Jason Kidd, le pivot sera absent deux à trois semaines et pourrait donc rater le premier match de saison régulière contre les Spurs de Victor Wembanyama (22 octobre).
REPORT: Daniel Gafford sprained his ankle during the first day of Mavs training camp and will be out for 2-3 weeks, per Jason Kidd.
(via @KevinGraySports) pic.twitter.com/yzaxZCiLGS
— MFFL NATION (@NationMffl) October 2, 2025
Quant à Dorian Finney-Smith, nouvelle recrue des Rockets, il continue de se remettre d’une opération de la cheville cet été. Le coach Ime Udoka a déclaré que DFS ne sera probablement pas prêt pour la reprise le 21 octobre à Oklahoma City. Pour rappel, les Fusées doivent déjà faire sans Fred VanVleet, récemment victime d’une rupture d’un ligament croisé.