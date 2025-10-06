C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

6 octobre 2025, devinez quel est le plus gros move des Warriors cet été ? On vous arrête tout de suite, il n’y en a eu aucun. Ça ronfle.

Les Warriors repartent donc avec leur trio de papys, même si Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green sont encore – chacun dans leur style – parmi les cracks de la Grande Ligue. Autour de ces trois grognards c’est néanmoins compliqué. Jonathan Kuminga est toujours là, Gary Payton amènera sa défense et Buddy Hield ses tirs, et on attendra de voir à quel point Brandin Podziemski peut progresser. L’ensemble est vieux, rouillé, mais connait la route vers les sommets. De là à dire qu’ils y retourneront en 2026 il n’y a qu’un pas que nous ne ferons pas, alors attardons-nous plutôt sur cette preview 2025-26, avec un petit café si ça vous chante !