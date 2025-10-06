Présaison NBA : Tidjane Salaün, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng de retour aux affaires

Deux matchs en présaison NBA cette nuit, avec un Thunder – Hornets et un Warriors – Lakers. Victoire des deux premières équipes nommées dans chaque confrontation, avec de belles petites choses à relever, notamment le beau match de Kon Knueppel pour Charlotte et le retour aux affaires des cadres de Golden State.

Les résultats de la nuit :

Warriors – Lakers : 111-103

Hornets – Thunder : 135-114

Si les Lakers ont encore fait sans LeBron James et Luka Doncic, les Warriors ont pu offrir à leur fans un petit aperçu de la saison 2025-26 puisque tous les gros noms de l’équipe ont mouillé (un peu) le maillot cette nuit. Sans pour autant être une merveille d’enseignements, ce match à San Francisco a permis de voir Golden State en action. Au moins une mi-temps, puisqu’ensuite, les Dubs ont pris une avance bien trop confortable pour donner ne serait-ce qu’un semblant d’enjeu à cette rencontre. Pas grand chose à signaler, on vous file les highlights et on cause tricolore ensuite.

À Charlotte, trois français étaient sur le parquet. Ousmane Dieng côté Thunder, Moussa Diabaté et Tidjane Salaün pour les Hornets. Au-delà de la grosse branlée flanquée par OKC aux Frelons, on retient les 17 points de Dieng, à 7/14 au tir avec 8 rebonds et 6 passes. Une superbe première pour le garçon, dont la place dans l’effectif du Thunder est de plus en plus sujette à interrogation.

Man, what type of training regimen was Ousmane Dieng on this past summer?

Looks like a completely new player and a lot of that is tied to the confidence he’s showcasing on ball

pic.twitter.com/0ne1q3ZxpO

— Point Made Basketball (@pointmadebball) October 5, 2025

Côté Hornets, Tidjane Salaün a eu pas mal de temps de jeu, mais un peu de difficulté dans la réussite offensive. Il termine à 6 points, 6 rebonds et 1 contre à 2/10 au tir. Pour Moussa Diabaté – qui était lui titulaire – le match s’est un poil mieux déroulé avec 7 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 contre à 3/5 au tir.

The Moussa Diabate & Brandon Miller 2-man game is looking GOOD

Diabate has a pathway to win and hold onto that starting 5 spot if he can continue to set the tone with his energy, work ethic, and effort on the boards pic.twitter.com/COItsusuYa

— Point Made Basketball (@pointmadebball) October 5, 2025