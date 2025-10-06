WNBA : les Aces de Las Vegas mènent 2-0 et foncent vers le titre

Les Aces continuent leur run de fin de saison et mènent désormais 2-0 face au Mercury de Phoenix. La troisième bague de l’histoire de la franchise n’est plus très loin !

Après un run de 17 victoires de suite pour boucler la saison régulière et deux séries de Playoffs pas cadeau face au Storm et au Fever, les Aces de Las Vegas déroulent lors de cette finale. Une fois de plus le trio de reines composé de A’Ja Wilson, Jacjie Young et Cherlsea Gray a tabassé la concu, avec cette fois-ci un troisième quart-temps absolument all-time de Madame Jacqueline Jeune…

A’ja Wilson continues her dominant postseason run 🔥

28 PTS | 14 REB | 3 AST

She’s now totaled 257 points across 10 games — the 2nd most in a single postseason in WNBA history, leading the @LVAces to a Game 2 dub!#WelcometotheW | #WNBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/7QtSoVUH21

— WNBA (@WNBA) October 5, 2025

Jackie Young hit the JACKPOT in the @LVAces Game 2 win, helping defeat the Phoenix Mercury, 91-78!

🎰 32 PTS

🎰 8 REB

🎰 3 3PM

🎰 2 AST

She put up 21 PTS in the 3Q to mark the most EVER points scored in an individual quarter in a Finals game!#WelcometotheW | WNBA Finals |… pic.twitter.com/PolEjUkPHy

— WNBA (@WNBA) October 5, 2025

Jackie Young says « The rim was big » in reference to her 3Q performance today 🤩

She dropped 21 PTS that quarter which marks the most ever in an individual quarter of a WNBA Finals game!

Jackie Young ended the game with 32 PTS, 8 REB & 3 3PM. Check out her highlights ⤵️… pic.twitter.com/GNp80pUmW6

— WNBA (@WNBA) October 5, 2025

En face le duo Kahleah Copper / Satou Sabally a fait le taf et Alyssa Thomas est elle aussi rentrée dans l’histoire, mais ce matin c’est bien Las Vegas qui est tout proche de rajouter une troisième bague sur le CV après les titres de 2022 et 2023. Suite (et fin ?) des évènements mercredi soir à Phoenix !

Alyssa Thomas stamped her name in the history books once again tonight!

✅ She became the all-time Postseason assists leader, surpassing Courtney Vandersloot (390) with 391 dimes.

✅ She moved into 6th all-time on the Postseason field goals made list, surpassing Seimone Augustus… pic.twitter.com/9wb1aRugLB

— WNBA (@WNBA) October 5, 2025