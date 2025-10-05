Los Angeles Lakers, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Los Angeles Lakers.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

La saison dernière restera forcément dans les mémoires à Los Angeles. LeBron James qui joue avec son fils Bronny (du jamais-vu en NBA), la première campagne de J.J. Redick sur le banc, et bien évidemment le TRANSFERT DE LUKA DONCIC contre Anthony Davis dans l’un des plus gros séismes de l’histoire NBA.

L’arrivée de la superstar slovène début février a évidemment tout changé dans la Cité des Anges. Une nouvelle ère s’est officiellement ouverte, alors que LeBron a passé les 40 balais en tournant en 24-8-8 avec une défense « All-NBA ». Avec l’ascension d’Austin Reaves, Redick a réussi à organiser une triplette redoutable qui a permis aux Lakers d’aller chercher 50 victoires en régulière et le podium de l’Ouest.

Seul problème, le départ d’Anthony Davis a laissé un trou béant dans la raquette. Les Lakers ont bien essayé d’obtenir Mark Williams en sacrifiant Dalton Knecht, mais le transfert a finalement été annulé. De quoi se retrouver avec Jaxson Hayes comme seul véritable pivot de métier. Et comme vous pouvez l’imaginer, à un moment donné les Lakers l’ont payé.

Au premier tour des Playoffs, Los Angeles a pris cher face aux Wolves (4-1), plus grands et plus impactants sur le plan physique. Alors même si les Lakers avaient réussi à trouver un bel équilibre small-ball durant la régulière, avec une défense très performante sans Davis, leurs limites ont été exposées au grand jour. Redick a tenté des lineups impossibles jusqu’à cramer ses titulaires, Luka n’était pas en grande forme, et LeBron a fini avec une blessure au genou.

Bref, une saison en mode montagnes russes, comme seuls les Lakers sont capables de nous en proposer.

Le marché de l’été

Ils partent : Dorian Finney-Smith, Shake Milton, Markieff Morris, Alex Len, Jordan Goodwin, Trey Jemison

Dorian Finney-Smith, Shake Milton, Markieff Morris, Alex Len, Jordan Goodwin, Trey Jemison Ils prolongent : Luka Doncic, LeBron James, Jaxson Hayes, Christian Koloko (two-way), J.J Redick (coach)

Luka Doncic, LeBron James, Jaxson Hayes, Christian Koloko (two-way), J.J Redick (coach) Ils arrivent : Deandre Ayton, Marcus Smart, Jake LaRavia, Adou Thiero, Chris Manon (two-way), Nick Smith Jr. (two-way)

La priorité numéro un de l’été, c’était la prolongation de Luka Doncic. Celle-ci a été actée début août avec un nouveau contrat de trois saisons et 165 millions de dollars. Pendant ce temps-là, LeBron James a lui activé sa player option (52 millions de dollars) pour faire une saison de plus à Los Angeles, mais non sans rumeurs. Les Lakers auraient refusé de lui proposer un nouveau deal, provoquant une sortie agressive de son agent Rich Paul. De l’eau dans le gaz entre le King et ses dirigeants ?

L’autre priorité de l’intersaison aux Lakers, c’était de renforcer le secteur intérieur. La franchise de Los Angeles a profité du divorce entre Deandre Ayton et les Blazers pour recruter le pivot de 27 ans, pour deux saisons et 16,6 millions de dollars. Jaxson Hayes et Christian Koloko restent eux dans l’effectif, mais sortiront du banc.

Parmi les autres mouvements à noter, l’arrivée de Marcus Smart, ancien DPOY (Défenseur de l’Année) des Boston Celtics qui va désormais porter le maillot du rival absolu. Jake LaRavia débarque aussi avec une petite signature en scred (12 millions sur deux ans), tandis qu’Adou Thiero – choix de deuxième tour de draft – s’occupera des corvées de rookie. Ces arrivées suffiront-elles à combler le départ du précieux Dorian Finney-Smith ? Parti à Houston, DFS manquera à travers ses qualités de 3&D et sa polyvalence défensive.

Dans les coulisses, on note la prolongation de contrat de J.J. Redick après seulement une saison sur le banc, et surtout la vente des Lakers en juillet. La famille Buss n’est plus propriétaire majoritaire de la mythique franchise de Los Angeles, c’est désormais Mark Walter. Un signe supplémentaire de la nouvelle ère des Lakers.

L’effectif 2025-26 des Lakers

Meneurs : Luka Doncic , Marcus Smart, Gabe Vincent

, Marcus Smart, Gabe Vincent Arrières : Austin Reaves , Dalton Knecht, Bronny James, Nick Smith Jr. (two-way), Chris Manon (two-way)

, Dalton Knecht, Bronny James, Nick Smith Jr. (two-way), Chris Manon (two-way) Ailiers : LeBron James , Jake LaRavia, Adou Thiero

, Jake LaRavia, Adou Thiero Ailiers-forts : Rui Hachimura , Jarred Vanderbilt, Maxi Kleber, Anton Watson

, Jarred Vanderbilt, Maxi Kleber, Anton Watson Pivots : Deandre Ayton, Jaxson Hayes, Christian Koloko (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Que vont ressembler les Lakers lors de la première saison complète de Luka Doncic à Los Angeles ? L’avenir nous le dira mais on peut déjà s’attendre au cinq majeur suivant : Doncic, LeBron James, Austin Reaves, Deandre Ayton et… suspense. Cela pourrait être Rui Hachimura, titulaire solide l’an dernier (et en dernière année de contrat), ou la nouvelle recrue Marcus Smart pour apporter de la défense sur les postes extérieurs (pas du luxe). J.J. Redick n’aurait pas encore fait son choix et tranchera plus tard.

Le trio Doncic – LeBron – Reaves va évidemment représenter le Big Three offensif des Lakers, tandis qu’Ayton aura pour mission de combler le vide à l’intérieur. Peut-il représenter ce pivot complémentaire à Luka que Los Angeles cherchait ? « C’est la plus grande opportunité en carrière » dixit Dede, à lui de ne pas la laisser passer.

Selon l’identité du dernier starter, la second unit sera principalement composée de Smart / Hachimura, Jake LaRavia, Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt et Jaxson Hayes. C’est pas la folie mais ce n’est pas non plus dégueu. On retrouve des profils différents, souvent expérimentés, qui peuvent apporter en sortie de banc. Maxi Kleber (arrivé avec Luka l’an dernier mais blessé) pourrait aussi venir s’ajouter aux options de Redick.

Dalton Knecht et Bronny James vont eux apporter une touche de jeunesse, reste à voir ce qu’ils peuvent vraiment produire. Le premier a en tout cas d’ores et déjà montré sa capacité à prendre feu à 3-points, malgré une saison rookie faite de hauts et de bas. Bronny, lui, voudra confirmer ses progrès montrés en Summer League.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Lakers à suivre

Luka Doncic, LeBron James, voire Austin Reaves.

Habitué aux triple-doubles et aux cartons offensifs, Luka Doncic représente évidemment un pick premium en TTFL. On cliquera beaucoup sur lui cette année, à condition qu’il soit en forme et pas à l’infirmerie. LeBron James reste LeBron James, un mec capable de remplir les feuilles de stats même à 41 ans. Attention tout de même, le King pourrait être ménagé cette saison, ce qui pourrait faire baisser sa moyenne TTFL. Enfin, Austin Reaves a prouvé qu’il pouvait cartonner (20 points et 6 passes de moyenne l’an dernier), notamment lors des soirées où Luka et/ou LeBron sont absents.

Qu’attendre des Lakers cette saison ?

Il y aura évidemment beaucoup de storylines à suivre cette année à Los Angeles : est-ce que Luka Doncic – visiblement en grande forme – va activer le mode MVP sous son nouveau maillot ? Jusqu’à quand LeBron – en année contractuelle – peut-il tenir dans sa bataille face au Temps ? Deandre Ayton va-t-il devenir Dominayton, ou alors agacer les fans des Lakers après trois matchs ? Austin Reaves peut-il confirmer son ascension jusqu’à décrocher la prolongation XXL qu’il recherche ?

Dans un monde idéal, les Lakers parviennent à capitaliser sur ce qu’ils ont su construire l’an dernier après le transfert de Doncic, tout en réussissant à combler leurs faiblesses grâce aux ajustements faits à l’intersaison. De là à challenger le Thunder, monstre absolu de l’Ouest ? Peut-être pas. Mais il existe un scénario où ces Lakers dépassent la barre des 50 victoires, avant de se ramener avec une équipe bien plus équilibrée en Playoffs. Et ensuite, avec Luka et LeBron, vous pouvez viser les étoiles.

Dans un monde moins idéal, la saison des Lakers est caractérisée par des turbulences pouvant impacter les résultats de l’équipe. On sait qu’à Los Angeles, ça peut vite se transformer en cirque. L’avenir et l’utilisation de LeBron en Année 23 seront scrutés de près, Ayton peut avoir les fils qui se touchent à tout moment, Marcus Smart n’est pas étranger aux gros coups de gueule, et Luka peut reprendre ses kilos à la moindre absence. Tout ça sans compter les potentielles blessures et inévitables rumeurs de transfert.

L’objectif annoncé à Los Angeles est clair : un 18e titre NBA, considéré comme une « obsession » dans la Cité des Anges. Mais concrètement, il faut s’attendre à tout. Comme souvent à Hollywood.

Le pronostic du rédacteur : 50 victoires – 32 défaites

Quelques liens utiles