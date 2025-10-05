Combien gagnent les joueurs des Los Angeles Lakers pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Los Angeles Lakers. Avec 19 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, les Los Angeles Lakers présentent une masse salariale totale de 194 820 805 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par LeBron James. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Los Angeles Lakers pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 194 820 805 dollars

194 820 805 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 56 247 723 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 56 247 723 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 1 124 195 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 1 124 195 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 13 103 195 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 13 103 195 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : LeBron James (52 627 153 dollars)

LeBron James (52 627 153 dollars) Contrats non garantis cette saison : 5 joueurs

5 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur

1 joueur RFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs

7 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Los Angeles Lakers

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Los Angeles Lakers

Aux Lakers, la hiérarchie salariale est limpide : LeBron James (52 M$) et Luka Doncic (46 M$) avalent la plus grosse part du gâteau, mais derrière eux l’effectif n’affiche aucun autre contrat XXL. Au contraire, certains deals apparaissent comme des aubaines : Deandre Ayton (8 M$) et Marcus Smart (5 M$) sortent de buyouts avantageux, tandis que Austin Reaves et Jarred Vanderbilt restent sous la barre des 15 M$ chacun. En 2026, une véritable page pourrait se tourner : LeBron sera libre pour la première fois depuis longtemps, et avec les fins de contrats de Hachimura, Vincent et Kleber, c’est près de 40 M$ supplémentaires qui s’effaceront de la masse salariale, de quoi offrir une flexibilité rare aux Angelinos. Cette saison 2025-26 ressemble donc à une année de transition, entre la dernière danse potentielle de LeBron et la passation progressive des clés à Luka Doncic.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.