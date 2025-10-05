C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Comment passer un bon dimanche ? En s’envoyant la preview des Lakers 2025-26 en intraveineuse.

LeBron James qui attaque sa 48è saison, Luka Doncic son 36è régime, la fame d’Hollywood à la recherche de… on ne sait quoi. Un esthète – JJ Redick – sur le banc, un Austin Reaves en parfait troisième homme, la question de la retraite de LeBron sur toutes les lèvres… bref peu importe les résultats on parlera encore beaucoup, beaucoup, beaucoup des Lakers cette saison. Malgré toute cette hype attention à la potentielle déception, car autour du trio de stars les Deandre Ayton et Rui Hachimura semblent bien seuls pour faire de cette équipe autre chose qu’un candidat au play-in tournament. Allez, on parle de tout ça, et dans le calme s’il vous plait.