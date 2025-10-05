Présaison NBA : Joan Beringer démarre fort, 14 points à 6/8 au tir
Le 05 oct. 2025 à 05:24 par Robin Wolff
Les Minnesota Timberwolves n’ont pas tremblé face aux Denver Nuggets pour leur premier match de présaison (126-116). Dans cette domination collective, Joan Beringer a eu l’occasion de se montrer et l’a saisi. 14 points, 4 rebonds et 1 contre à 6/8 au tir en 22 minutes pour le rookie.
Pendant quelques minutes, Rudy Gobert et Nikola Jokic se poussaient (littéralement) à donner le meilleur d’eux-mêmes, mais ils ne faisaient que chauffer la place pour Joan Beringer. Le jeune tricolore disputait ses premières minutes en présaison NBA et a su les exploiter avec brio.
À peine arrivé sur le parquet – et opposé au toujours dérangeant Jonas Valanciunas – le rookie a inscrit son premier panier d’une bien belle manière. Un finger-roll avec la faute, preuve de ses progrès techniques hallucinants.
Une minute de jeu et Joan Beringer ouvre son compteur en NBA ! 🚨
Le finger-roll compliqué, avec la faute… c’est extrêmement propre. pic.twitter.com/J15RcAIRAV
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 5, 2025
C’est sa mobilité qui a surtout marqué les fans de la franchise du Minnesota. Pour sa taille, Joan Beringer va à mille à l’heure, ce qui a permis à ses coéquipiers de le trouver dans les airs en transition.
don’t worry he did that too. https://t.co/2mF8hIlbHX pic.twitter.com/0tIAWZOabw
— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) October 5, 2025
another one for ya. pic.twitter.com/TF2mQwCAWh
— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) October 5, 2025
Au coup de sifflet final, le rookie pouvait être fier de lui. Pour son premier match dans ce contexte, il a compilé 14 points, 4 rebonds et 1 contre à 6/8 au tir et 2/3 sur la ligne des lancers-francs. Déjà assuré d’être le back-up de Rudy Gobert cette saison ?