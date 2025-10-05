Les Brooklyn Nets se sont largement imposés pour leur premier match de présaison face à l’Hapoël Jerusalem (123-88). Et dans ce match de test, Nolan Traoré s’est illustré, notamment en première mi-temps et a terminé à 7 points, 2 rebonds et 2 passes décisives.

Lorsque Nolan Traoré démarre, il a tendance à laisser ses adversaires dans le rétroviseur. Alors forcément, pour ses débuts NBA, le meneur de jeu n’allait pas appuyer sur la pédale de frein. À peine entré en jeu, il a su prendre de vitesse son défenseur et inscrire son premier panier en NBA.

🚨 LE PREMIER PANIER EN « NBA » DE NOLAN TRAORÉ 🚨 pic.twitter.com/clF67aVc3a

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 5, 2025

L’action suivante, le Français a réalisé un très beau décalage pour Michael Porter Jr. Des premières images qui ne pouvaient qu’exciter les fans des Nets, encore plus convaincus après le tir à 3-points en transition quelques minutes plus tard.

Nolan Traore kicks down the three-pointer, form looks really good. pic.twitter.com/8qSL0eVaeq

— Brooklyn Netcast (@BrooklynNetcast) October 5, 2025

Sa deuxième mi-temps a été bien plus compliquée, mais les flashs sont déjà suffisants pour imaginer de belles séquences en saison régulière, dès cette année.

Nolan Traoré a terminé la rencontre avec 7 points, 2 rebonds et 2 passes décisives à 2/6 au tir en 18 minutes sur le parquet.