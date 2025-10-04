Detroit Pistons, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Detroit Pistons.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

La belle histoire de la saison dernière en NBA, elle s’est écrite à Detroit !

Après une saison 2023-24 honteuse (14 victoires au total, 28 défaites de suite) où les Pistons sont officiellement devenus l’une des pires équipes de l’histoire, la franchise du Michigan a réalisé l’un des plus gros jumps all-time : trois fois plus de victoires (44 en tout), une place dans le Top 6 de l’Est et donc un retour en Playoffs. Jamais une équipe avec 14 succès ne s’était retrouvé en PO la saison d’après. Bravo les boys !

Les grands acteurs de ce magnifique renouveau ? J.B. Bickerstaff d’abord, nouvel entraîneur qui a su construire une vraie identité collective jusqu’à être finaliste pour le titre de Coach de l’Année. Cade Cunningham ensuite, auteur d’une saison exceptionnelle jusqu’à être élu All-Star / joueur All-NBA. Les vétérans qui sont arrivés à l’intersaison 2024 – Tobias Harris, Tim Hardaway Jr., Malik Beasley – ont aussi fait un bien fou au groupe, Beasley réalisant même une saison historique en sortie de banc (319 tirs primés, finaliste pour le Sixième Homme de l’Année).

Tout ça pour dire que les Pistons sont devenus un véritable poil à gratter à l’Est, et les Knicks peuvent en témoigner. Les deux équipes se sont affrontées au premier tour des Playoffs, dans une série plus serrée que prévu. Pas impressionné et toujours prêt à se castagner, Detroit a pris deux matchs dont un au Madison Square Garden, et aurait même pu créer l’upset si les arbitres avec une meilleure gestion des moments chauds. Les Pistons sont finalement sortis avec les honneurs, devant un public chaud bouillant qui a remis l’ambiance des glorieuses années passées.

Dans cette très belle saison, il y a malheureusement eu aussi des blessures, notamment celle de Jaden Ivey qui a dû déclarer forfait début janvier pour tout le reste de la campagne. Isaiah Stewart, lui, n’a pas pu participer aux Playoffs. Quelques petits regrets donc, mais qui ne pèsent pas lourd par rapport à la réussite globale de l’exercice 2024-25.

Le marché de l’été

Ils partent : Malik Beasley, Tim Hardaway Jr., Dennis Schroder, Simone Fontecchio, Ron Harper Jr., Lindy Waters III

Malik Beasley, Tim Hardaway Jr., Dennis Schroder, Simone Fontecchio, Ron Harper Jr., Lindy Waters III Ils prolongent : Paul Reed, Daniss Jenkins (two-way)

Paul Reed, Daniss Jenkins (two-way) Ils arrivent : Caris LeVert, Duncan Robinson, Javonte Green, Chaz Lanier, Colby Jones (two-way)

Trajan Langdon, qui a pris les commandes des Pistons en mai 2024, avait avancé ses pions l’an passé et ça a payé. Alors cet été, c’est plutôt la continuité qui a été privilégiée. On se demandait si Detroit allait tenter un gros coup pour surfer sur la vague et se positionner encore plus dans les hauteurs d’une Conférence Est très faiblarde, mais finalement on a eu droit qu’à des petits moves.

Le sniper Duncan Robinson est arrivé en échange de Simone Fontecchio, Caris LeVert prend la place de Tim Hardaway Jr., tandis que Paul Reed a été prolongé (11 millions sur deux ans). Parmi les arrivées aussi : le rookie Chaz Lanier, choisi au second tour (pas de choix de premier tour pour Detroit cette année), et Javonte Green qui peut toujours rendre quelques services.

Au rayon des départs, on note celui de Dennis Schroder, arrivé en février 2025 et qui a contribué au run des Pistons jusqu’en Playoffs. Le dossier Malik Beasley est lui en suspens, le shooteur fou se retrouvant au cœur d’une enquête pour paris sportifs illicites. Beasley est actuellement sans contrat NBA et difficile de dire de quoi son avenir sera fait. Les Pistons ont certes pris leurs précautions en recrutant Robinson et LeVert, mais la contribution de Malik sera difficile à combler si son départ se confirme.

L’effectif 2025-26 des Pistons

Meneurs : Cade Cunningham , Marcus Sasser, Daniss Jenkins (two-way)

, Marcus Sasser, Daniss Jenkins (two-way) Arrières : Jaden Ivey , Caris LeVert, Javonte Green, Chaz Lanier, Colby Jones (two-way)

, Caris LeVert, Javonte Green, Chaz Lanier, Colby Jones (two-way) Ailiers : Ausar Thompson , Ron Holland II, Duncan Robinson

, Ron Holland II, Duncan Robinson Ailiers-forts : Tobias Harris , Bobi Klintman, Tolu Smith (two-way)

, Bobi Klintman, Tolu Smith (two-way) Pivots : Jalen Duren, Isaiah Stewart, Paul Reed

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

On parlait de continuité dans le paragraphe précédent, cela se reflète dans le cinq majeur. Sauf surprise, on devrait retrouver les mêmes titulaires que ceux de la série contre les Knicks l’an dernier, avec comme seul changement la réintégration de Jaden Ivey – de retour de blessure – à la place de Tim Hardaway Jr. (parti). Même si on peut avoir des doutes niveau shoot extérieur, globalement c’est solide.

Cade Cunningham sera évidemment le chef d’orchestre, Ivey va apporter son dynamisme, Tobias Harris son expérience et son spacing, tandis que le pivot Jalen Duren voudra continuer de montrer sa progression. En parlant de progression, Ausar Thompson sera attendu, lui qui a su mener la vie dure à Jalen Brunson en Playoffs après être bien revenu d’un épisode de caillot sanguin. Son développement pourrait vraiment permettre aux Pistons d’augmenter leur plafond. Ausar devrait être plus responsabilisé balle en main, un peu à l’image de son frangin Amen à Houston.

Au niveau de la second unit, Ron Holland II et Isaiah Stewart vont pouvoir apporter de la dureté en mode bad boys, le premier restant sur une saison rookie pas inintéressante notamment en défense. Quant à Big Stew, on sait qu’il vaut mieux ne pas trop le chercher (hello LeBron). Ces gars-là participent beaucoup à la nouvelle identité Pistons, dans le Top 10 des défenses NBA l’an dernier.

Dans un autre registre, LeVert offrira des coups de boost offensifs en sortie de banc, Duncan Robinson sera là pour envoyer de précieuses banderilles du parking, et on n’oublie pas le petit Marcus Sasser – meneur back-up – qui est capable de contribuer dans un temps de jeu limité.

TTFL : les joueurs des Pistons à suivre

Cade Cunningham.

Les Pistons ont un joli roster mais qu’une seule véritable option en TTFL. Et quelle option ! 26 points, 6 rebonds et 9 passes de moyenne pour Cade la saison dernière, avec des pourcentages solides et 70 matchs joués. Autant dire qu’il a fait le bonheur des joueurs TTFL. Le franchise player de Detroit commence doucement à devenir un pick premium, et ça devrait durer des années.

Qu’attendre des Pistons cette saison ?

Confirmer leur renouveau, voici la mission des Pistons cette saison après avoir déjoué tous les pronostics la saison dernière.

Une mission pas évidente pour une jeune équipe, mais à la portée de la bande de Cade Cunningham qui évoluera dans une Conférence Est faiblarde. De sixième, Detroit pourrait bien prendre place dans le Top 4 du classement et ainsi avoir l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs. De quoi remporter une série pour la première fois depuis… 2008 ? Possible.

Mais pour en arriver là, il faudra à nouveau un Cunningham élite et sans blessure. Il faudra aussi combler la perte de Malik Beasley en sortie de banc (coucou Caris LeVert et Duncan Robinson). On espère aussi un bon retour de Jaden Ivey, et une nouvelle montée en puissance des jeunes – Ausar Thompson, Jalen Duren, Ron Holland – qui pourraient permettre aux Pistons de franchir encore un cap supplémentaire.

Après des années dans les bas-fonds de l’Est, les Pistons version Bickerstaff ont aujourd’hui un collectif solide et une identité à défendre. On mise donc logiquement sur la continuité dans le jeu et les résultats. En coulisses, il faudra surveiller les négociations contractuelles pour des joueurs comme Ivey et Duren (qui entrent dans la dernière année de leur contrat rookie cette saison) ou encore Tobias Harris (agent libre 2026).

Le pronostic du rédacteur : 46 victoires – 36 défaites

