Les 10 bonnes raisons de suivre les Los Angeles Lakers en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On enchaîne avec les Los Angeles Lakers, qui sont bien attractifs cette année, quand même.

#1 : La magie de Luka Doncic

Parce que cet homme possède des pouvoirs. Celui de voir ce que le mortel commun ne voit pas. L’ouverture lumineuse, dans laquelle le ballon à tout juste ce qu’il faut de place pour se faufiler. Luka Doncic, c’est un spectacle en lui-même. L’une des raisons de se lever la nuit pour regarder du basketball. Les images parlent mieux que les mots.

#2 : LeBron James qui domine toujours à 41 ans

T’sais l’autre il a 41 ans cette année, il va débarquer mi-novembre à Oklahoma City et mettre le poster de sa vie à Chet Holmgren. On assiste doucement aux derniers pas d’une légende vivante non seulement du basket, mais également d’un maître absolu de l’entretien de soi-même. La vraie formule de la réussite ? Un verre de vin tranquille chez soi après le match, et aussi peut-être un budget estimé à 1,5 million d’euros par an pour rester au sommet de la chaîne alimentaire de la planète basket.

Profitons, simplement.

#3 : Le culot d’Austin Reaves

Avec son bandeau, derrière les deux stars, il sera là, à envoyer des ficelles, à (essayer de) défendre, à harceler les adversaires en percussion. La troisième pièce un peu « type » dans toute équipe qui se respecte. Tu t’occupes pas de lui, il te punit sévèrement. Et puis physiquement, sans lui faire offense, il n’a pas… disons l’archétype du basketteur dangereux qu’il est pourtant. Ça ajoute une belle dose de charme au bonhomme.

#4 : Deandre Ayton alimenté par un passeur all-time

Il n’aura plus forcément d’excuses. Luka Doncic va le gaver de ballons lumineux dans la peinture. Il va falloir convertir ça avec un haut pourcentage, non seulement pour gagner la confiance de ses partenaires mais aussi pour éviter qu’on se foute de sa gueule, car ça a déjà commencé.

😭😭😭😭

Devin Booker qui lâche un énorme « HELL NAH » après le raté de Deandre Ayton pic.twitter.com/cC7V168QqR

#5 : Les célébrités au Staples Center

Lady Caca et compagnie, tous les soirs. Los Angeles, c’est Hollywood. Les Lakers, c’est Hollywood. La franchise a le show-biz’ dans le sang, et il fait toujours bon paraître au premier rang du Staples Center un soir de match. Ce qui rend cette franchise si intense, dans un sens. L’impression qu’elle est au milieu de beaucoup de choses.

#6 : Rob Pelinka qui nous pond un gros truc en février

Giannis Antetokounmpo contre Rui Hachimura et un Twix glacé. On rigole, mais on rigole peut-être pas en fait.

#7 : Les progrès de Bronny James

On lui souhaite, parce qu’être un meme n’est pas facile.

#8 : Les moments Showtime

Les community managers de la NBA vont se régaler toute la saison, matez donc.

#9 : Le Classique contre Boston

Il aura peut-être un peu moins de charme cette saison, avec des Celtics moins compétitifs. Pour autant, ça reste une date importante de la saison. Les deux équipes les plus titrées, deux monuments du sport qui s’affrontent. Sans doute l’une des confrontations les plus iconiques du monde.

#10 : Le derby face aux Clippers

En revanche, le match contre les Clippers sera plus compliqué, car ça joue plutôt bien du côté d’Inglewood. James Harden, Kawhi Leonard, Chris Paul, Bradley Beal. L’EHPAD est prêt pour l’affrontement, le dernier qui a encore son dentier a gagné.