Combien gagnent les joueurs des Golden State Warriors pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Golden State Warriors. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Golden State Warriors présentent une masse salariale totale de 202 661 007 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Stephen Curry. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Golden State Warriors pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 202 661 007 dollars

202 661 007 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 82 298 963 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 82 298 963 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 6 716 007 dollars au-dessus du premier apron

(195 945 000 dollars) 6 716 007 dollars au-dessus du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 5 262 993 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 5 262 993 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Stephen Curry (59 606 817 dollars)

Stephen Curry (59 606 817 dollars) Contrats non garantis cette saison : 5 joueurs

5 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs

2 joueurs Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs

7 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Golden State Warriors

Données en date du 03/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Golden State Warriors

Les Warriors affichent encore une masse salariale menée par Stephen Curry (59,6 M$) et Jimmy Butler (54,1 M$), deux vétérans stars mais aux contrats aussi lourds que leur âge. Draymond Green complète le trio historique (25,9 M$), tandis que la relève est incarnée par Jonathan Kuminga (22,5 M$ + TO en 2027) et Moses Moody (deal progressif jusqu’en 2028). Autour, des paris d’expérience (Buddy Hield, Al Horford, Gary Payton II) et des signatures malignes comme De’Anthony Melton (3 M$) assurent la rotation. Les jeunes (Trayce Jackson-Davis, Gui Santos, Brandin Podziemski) apportent des contrats « value », pendant que la fin de roster est truffée de deals non garantis ou two-way. En résumé : Golden State reste en mode win-now avec son noyau historique, mais prépare doucement la transition via Kuminga et Moody. Le vrai défi ? Tenir la cadence à l’Ouest avec des cadres qui approchent de la quarantaine et une masse salariale toujours XXL.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.