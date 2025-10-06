TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Golden State WarriorsWARRIORSAnalyse

Salaires des Golden State Warriors pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail

Le 06 oct. 2025 à 12:28 par David Carroz

Salaires Golden State Warriors saison NBA 2025-26
Source image : TrashTalk

Combien gagnent les joueurs des Golden State Warriors pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Golden State Warriors. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Golden State Warriors présentent une masse salariale totale de 202 661 007 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Stephen Curry. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Golden State Warriors pour la saison NBA 2025-26

  • Masse salariale totale : 202 661 007 dollars
  • Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 82 298 963 dollars au-dessus du salary cap
  • Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 6 716 007 dollars au-dessus du premier apron
  • Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 5 262 993 dollars au-dessous du second apron
  • Joueur le mieux payé : Stephen Curry (59 606 817 dollars)
  • Contrats non garantis cette saison : 5 joueurs
  • Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs
  • Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs
  • RFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs
  • UFA à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Golden State Warriors

JOUEURPOS.AGE2025-262026-272027-282028-292029-30
Stephen CurryPG37$59,606,817$62,587,158UFA
Jimmy ButlerSF36$54,126,450$56,832,773UFA
Draymond GreenPF35$25,892,857$27,678,571 (PO)UFA
Jonathan KumingaPF23$22,500,000$24,300,000 (TO)UFA
Moses MoodySG23$11,574,075$12,500,000$13,425,925UFA
Buddy HieldSG33$9,219,512$9,658,536$10,097,560 (PO)UFA
Al HorfordC39$5,685,000$5,969,250 (PO)UFA
Gary Payton IIPG33$3,303,774UFA
De’Anthony MeltonSG27$3,080,921$3,451,779UFA
Trayce Jackson-DavisPF25$2,221,677$2,406,205 (TO)UFA
Gui SantosSF23$2,221,677RFA
Quinten PostC25$1,955,377RFA
Will RichardG23$1,272,870$2,150,917$2,525,901$2,735,698 (TO)UFA
Pat SpencerG29Two-WayRFA
Alex TooheyF21Two-WayRFA
Brandin PodziemskiSG22$0$5,679,459 (TO)RFA
Seth CurrySG35$0UFA
Marques BoldenC27$0UFA
Taevion KinseyG25$0RFA
L.J. CryerPG24$0RFA
Jackson RoweF29Two-WayRFA

Données en date du 03/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Golden State Warriors

Les Warriors affichent encore une masse salariale menée par Stephen Curry (59,6 M$) et Jimmy Butler (54,1 M$), deux vétérans stars mais aux contrats aussi lourds que leur âge. Draymond Green complète le trio historique (25,9 M$), tandis que la relève est incarnée par Jonathan Kuminga (22,5 M$ + TO en 2027) et Moses Moody (deal progressif jusqu’en 2028). Autour, des paris d’expérience (Buddy Hield, Al Horford, Gary Payton II) et des signatures malignes comme De’Anthony Melton (3 M$) assurent la rotation. Les jeunes (Trayce Jackson-Davis, Gui Santos, Brandin Podziemski) apportent des contrats « value », pendant que la fin de roster est truffée de deals non garantis ou two-way. En résumé : Golden State reste en mode win-now avec son noyau historique, mais prépare doucement la transition via Kuminga et Moody. Le vrai défi ? Tenir la cadence à l’Ouest avec des cadres qui approchent de la quarantaine et une masse salariale toujours XXL.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.

  • Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
  • Team Option : option activable par la franchise
  • RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
  • UFA : le joueur est libre de signer où il veut
  • Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
  • Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League

 

Tags : Golden State Warriors, NBA, salaire, Salaires NBA, Salary cap
Voir toutes les News