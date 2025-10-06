Les 10 bonnes raisons de suivre les Golden State Warriors en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On enchaîne avec les Golden State Warriors, qu’on va kiffer regarder cette année, quand même.

#1 : Steph Curry à toutes les distances

Il se fait peut-être un peu moins jeune, mais il est toujours si beau à voir jouer. Le basket dans sa forme la plus enjouée, la plus mélodieuse. Stephen Curry, c’est un esthète doublé d’un remarquable athlète. Cette raison est la première de ce papier, et finalement un argument qui rentrerait aussi très haut dans les 10 raisons de regarder la saison NBA 2025-26.

#2 : Jimmy Butler, sur et en dehors du terrain

Jimmy Butler est un joueur remarquable, mais aussi une personnalité haute en couleurs. Le genre de gars qui se pointe au Media Day avec une coupe de cheveux sortie d’un télé-crochet pourri des années 90, mais qui manque aussi de se chier dessus dans l’auto de Lando Norris à Miami. Une figure qu’on devine profondément vivante, et qui a montré en fin de saison passée pourquoi il était un très grand du basket actuel. Sur et en dehors du terrain, il ne nous ennuiera pas.

#3 : Draymond Green pour le meilleur et pour le pire

Il peut être l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, même à son âge. Il peut être aussi l’abruti du village, celui qui distribue les coups bas pourris à des adversaires qui lui chauffent trop les narines. Un talent énorme, des nerfs en carton bouilli. On préfère de loin le premier visage. Celui de la fin de saison dernière, notamment.

#4 : Buddy Hield qui fout le feu le temps d’un match

Il joue aux côtés du plus grand pyromane de tous les temps, forcément qu’il peut – de temps en temps – péter un câble sur le terrain. L’an passé, son début de saison avait été simplement monstrueux, avec des matchs de mammouth. Les Warriors en auront bien besoin, mais on parle aussi ici d’un joueur qui peut nous égayer une nuit de basketball. Voyez donc.

#5 : Al Horford qui fait encore du sale à 73 ans

L’autre il a 39 ans, il va te planter des 3-points, prendre de l’espace dans la raquette, défendre plutôt très proprement. Les Warriors n’ont pas récupéré un pré-retraité, ils ont récupéré un PUR joueur.

#6 : Les gifles infligées aux Kings

Cette saison, le derby du nord de la Californie risque bien de tourner en faveur des Dubs, et dire l’inverse serait de la malhonnêteté. Ce serait marrant que les Warriors se trouvent un laser bleu tiens. On dit ça après hein… on dit rien.

#7 : Les duels Steph vs. LeBron

Parce qu’il s’agit peut-être de la dernière année des affrontements entre les deux plus grands joueurs de la décennie 2010. Un duel qui a bercé l’enfance des uns, l’adolescence des autres, et qui a inévitablement touché au coeur l’ensemble des fans de basket. LeBron James contre Stephen Curry, c’est une douceur dont le deuil risque d’être particulièrement compliqué. N’y pensons pas et profitons.

#8 : Steph pour Seth et inversement

Cette année, et pour la première fois en carrière, les deux frangins Curry vont jouer ensemble. Ils se sont souvent affrontés, mais alors tâter la balle l’un à côté de l’autre… Dell Curry risque d’avoir la larme à l’oeil.

#9 : Les 10 ans de la plus grande saison collective de l’histoire

Et oui, le 73-9 légendaire des Warriors a déjà dix ans. On risque d’en reparler rapidement sur TrashTalk, car cette saison des Dubs est sans doute la plus grande saison régulière jamais accomplie en NBA. C’est le cas en tant que bilan, mais alors en termes de jeu… c’était trop fort. Trop fort. La perfection basket.

#10 : un meilleur public ?

L’Oracle Arena nous avait habitué à des soirées complètement dingues en termes d’ambiance. Le Chase Center était sur de belles bases, mais alors l’an passé, on s’est vraiment fait chier. Salle aseptisée malgré la beauté du complexe, public peu bavard, peu enclin à supporter son équipe. La faute à une gentrification des spectateurs ? Pas impossible, et ça fait chier alors bougez vous le train cette saison. Cette équipe le mérite.