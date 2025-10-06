De retour à 100% de ses capacités après une année sophomore interrompue par une thrombose veineuse, Victor Wembanyama a retrouvé les terrains ce week-end, dans un scrimmage avec les San Antonio Spurs. Un premier aperçu bien flippant pour la concurrence.

La séquence n’a pas pu vous échapper.

Lors du match d’entraînement des Spurs samedi soir, Victor Wembanyama a remonté le ballon avant d’attaquer frontalement le pauvre Luke Kornet (2m16, 113 kilos), qu’il a bougé avec un gros coup d’épaule pour ensuite lâcher un dunk surpuissant à deux mains.

S’il commence à bouffer les autres intérieurs physiquement comme ça, on peut directement arrêter la NBA 😭

Wemby est officiellement en pleine possession de ses moyens ! 🔥pic.twitter.com/yTKzhgHD32

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 5, 2025

Certains crieront à la faute offensive, mais l’essentiel est ailleurs. L’essentiel, c’est que Victor Wembanyama semble en pleine possession de ses capacités physiques, prêt à tout défoncer sur son passage. Les réactions ne se sont pas fait attendre :

« J’ai maté cette séquence 20 fois de suite. C’est comme un mélange de KD et Shaq. C’est fou » a par exemple déclaré Dave McMenamin, journaliste d’ESPN. « Il va falloir bannir Victor Wembanyama », « Il est effrayant », « Si en plus il est costaud maintenant… » sont autant de commentaires qu’on a pu lire en nombre sur les réseaux sociaux.

Tout ça pour dire qu’il n’a fallu qu’un scrimmage à Wemby pour faire flipper le reste de la NBA.

Dave McMenamin is impressed by Victor Wembanyama’s offseason transformation! pic.twitter.com/K5vzECQE3m

— The SportsRush (@TheSportsRushUS) October 6, 2025

Ces images ont notamment fait effet car elles illustrent parfaitement les récents propos de Victor Wembanyama au Media Day. Lundi dernier, l’Alien déclarait derrière les micros que personne ne s’était entraîné comme lui cet été. Il a même utilisé les mots « violent » et « brutal » pour qualifier son programme d’entraînement à l’intersaison. Si les grosses déclas sont monnaie courante au Media Day, ici ce ne sont pas des mots en l’air.

« Il est bien évidemment devenu beaucoup plus costaud. Il peut vraiment devenir un monstre. » – Luke Kornet, via expressnews.com

Entre musculation intense et régime alimentaire adapté pour gagner en solidité, Wemby pèse aujourd’hui autour des 109 kilos. Cela fait douze kilos de plus que lorsqu’il a débarqué en NBA il y a deux ans. Ah oui, dans le même temps, Victor a également grandi pour atteindre les 224 centimètres. Vous ajoutez à ça un esprit revanchard après l’épisode flippant de la thrombose veineuse l’an passé, et vous comprenez pourquoi la concu a aujourd’hui des sueurs froides.

YEAR 3 WEMBY HOOPS pic.twitter.com/NYGsMaIiC6

— Bala (@BalaPattySZN) October 5, 2025

Les Spurs vont disputer leur premier match de présaison cette nuit (2h) contre les Guangzhou Loong-Lions, et Wemby devrait être en tenue pour lâcher de grosses dingueries.

De quoi faire flipper encore un peu plus ceux qui seront devant leur écran.

À lire également :