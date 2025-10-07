C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Est-ce qu’on ne serait pas là en train de parler de l’équipe la plus… excitante de ce début de saison ?

Le retour de Damian Lillard, l’émergence attendue de Scoot Henderson, Shaedon Sharpe ou Toumani Camara, celle espérée de Donovan Clingan, deux Français dans le roster (Rayan Rupert et Sidy Cissoko), Deni Avdija qui progresse, Jrue Holiday qui chapeaute, Jerami Grant qui se barre… bien sûr que c’est excitant ! Les Blazers sont passés à trois semaines d’une qualif au play-in la saison passée et en étant honnête trois secondes le play-in tournament devra cette année être un véritable objectif, minimum. Le duo Damian Lillard / Jrue Holiday pour entourer le duo Scoot / Shaedon fout les poils rien que d’y penser, tout comme l’accueil que devrait réserver Portland à sa légende pour son retour. Et nous, en attendant, on en parle dans la vidéo ci-dessous alors sortez le pop-corn en attendant… le Dame Time.