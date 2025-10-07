Combien gagnent les joueurs des Portland Trail Blazers pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Portland Trail Blazers. Avec 19 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, les Portland Trail Blazers présentent une masse salariale totale de 160 639 398 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Jrue Holiday. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Portland Trail Blazers pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 160 639 398 dollars

160 639 398 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 44 762 952 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 44 762 952 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 35 305 602 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 35 305 602 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 47 284 602 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 47 284 602 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Jrue Holiday (32 400 000 dollars)

Jrue Holiday (32 400 000 dollars) Contrats non garantis cette saison : 5 joueurs

5 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs

7 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Portland Trail Blazers

Données en date du 04/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Portland Trail Blazers

Retour (romanesque) de Damian Lillard à Portland après son buyout à Milwaukee : son deal “light” (14,1 M$ cette saison, blessé un moment) change la donne financière sans plomber l’avenir. La masse salariale est menée par le duo Jrue Holiday (32,4 M$) – Jerami Grant (32,0 M$), deux vétérans chers mais plug-and-play autour du noyau jeune Scoot Henderson – Shaedon Sharpe – Donovan Clingan (trois contrats rookie encore très favorables). Deni Avdija apporte un 3&D utile sur un contrat dégressif (14,4 → 11,9 M$), tandis que Robert Williams III (13,3 M$) et Matisse Thybulle (11,6 M$) arrivent en fin de bail, offrant de la flexibilité à court terme selon la santé/les besoins. La profondeur est correcte et peu coûteuse (Hansen Yang, Kris Murray, Duop Reath, Rayan Rupert), même si plusieurs deals sont non garantis/Two-Way, ce qui laisse des marges de manœuvre en saison. Sportivement, la défense peut réellement grimper (Holiday, Thybulle, Camara), l’attaque dépendra du bond de Scoot, de la constance de Sharpe… et du retour de Dame. Objectif réaliste : viser le Play-In tout en développant les jeunes, sans compromettre la flexibilité future (beaucoup de RFA/UFA dès 2026). En résumé : effectif plus équilibré, plafond relevé si Lillard revient bien, et trajectoire financière mieux maîtrisée.

