Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On enchaîne avec les Blazers, et rien que le retour à la maison de Damian Lillard est suffisant pour avoir envie de les regarder.

#1 : Damian Lillard, fan n°1 cette saison

L’enfant du pays est de retour, deux ans après s’être égaré chez les Bucks. Damian Lillard est de retour là où tout a commencé pour lui en NBA. Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du premier tour des Playoffs, il a été coupé comme un malpropre par les Daims et était donc libre de signer là où il le voulait, sans perdre de salaire.

Et malgré l’insistance du Heat, Dame a choisi la voie du romantisme et revenir dans sa franchise de (presque) toujours. Et s’il devrait ne pas jouer de sa première saison à Portland et rester en tribunes, nul doute que son retour fera le plus grand bien à une équipe jeune et de plus en plus ambitieuse. Le Dame Time est de retour dans l’Oregon, alors réglez vos montres, la suite pourrait être encore plus émouvante.

#2 : l’explosion de Scoot Henderson, enfin ?

Bien qu’il commencera la saison à l’infirmerie, Scoot Henderson devrait avoir pas mal de responsabilités à la mène du côté de Rip City. L’ancien de la G-League Ignite n’a pas encore répondu aux énormes attentes placées en lui depuis sa Draft, et il est fort probable qu’il arrive le couteau entre les dents pour prouver à ses détracteurs que oui, il peut être un joueur qui compte dans cette équipe et dans cette Ligue.

Si son shoot est encore en chantier, sa vitesse, son explosivité et ses qualités athlétiques devraient l’aider à se faire une place au soleil. Avec Damian Lillard et Jrue Holiday désormais dans les parages pour lui servir de mentor, cette troisième saison pourrait bien être celle de la surprise pour Sterling Henderson de son vrai nom. Wait and see !

#3 : les barbelés de Toumani Camara

Le natif de Bruxelles sera encore incontournable cette saison avec son profil de 3 and D déjà très apprécié de ses coéquipiers et redouté de ses adversaires. Toumani Camara est l’une des pièces maitresses de ces Blazers et cela devrait continuer cette saison.

Sa combattivité, son shoot de loin et sa défense tout droit sortie des années nonante feront de Portland une équipe sacrément casse-c*uilles à jouer. Toumani, présent dans la deuxième meilleure équipe défensive de la NBA la saison passée, ne fait que commencer son chantier. Après l’illustre DJ Mbenga, la Belgique s’est trouvé un bien bel ambassadeur dans la Grande Ligue.

#4 : Shaedon Sharpe tout en haut du Top 10

Une nouvelle fois, rendez-vous en haute altitude pour voir Shaedon Sharpe démanteler les défenseurs adverses grâce à sa détente. Le marsupilami de l’Oregon saura encore nous gratifier de certains dunks ultra-spectaculaires dont lui seul a le secret.

En priant toutefois que les blessures le laissent tranquille, car en pleine santé, le Canadien possède l’un des ratios talent/spectacle rarement égalé dans la Ligue. Shaedon Sharpe pourrait encore une fois montrer toute l’étendue de son potentiel cette saison, tout en offrant pas mal de highlights, que demander de mieux ?

SHAEDON SHARPE DUNK OF THE YEAR?! 🤯🤯🤯

WOW ‼️ pic.twitter.com/omxJooiPKo

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 27, 2025

#5 : le trade de Jerami Grant

Quelque peu à contre-courant dans le projet actuel des Trail Blazers, Jerami Grant pourrait très vite être prié de faire ses valises loin de Portland. Ses qualités sont précieuses, et sa polyvalence est appréciée, mais son contrat très lucratif est handicapant pour les finances de la franchise.

De plus, à 31 ans, Jerami Grant n’entre pas vraiment dans la timeline de l’équipe et pourrait également voir d’un bon œil un transfert chez un contender. Quoi qu’il en soit, son temps dans l’Oregon semble compté et ce pourrait bien être l’un des feuilletons de la saison. D’après vous, où va-t-il atterrir ?

#6 : les vrais débuts de Jrue Holiday à Portland

Déjà transféré une première fois à Portland par les Bucks en 2023, Jrue Holiday n’a finalement jamais porté le maillot des Blazers, qui l’avaient coupé. Ce qui lui a permis de remporter son deuxième titre NBA en 2024 avec Boston. Aujourd’hui, nous sommes en 2025 et les Celtics, face à d’importants défis financiers, ont dû se séparer de leur meneur de jeu.

Pour faire venir Anfernee Simons, les C’s ont dû lâcher Jrue Holiday, qui a donc été transféré une deuxième fois chez les Trail Blazers. Mais cette fois-ci, Holiday devrait bien évoluer à Portland, et sa venue pourrait faire un bien fou à l’équipe. Redoutable défenseur, attaquant sous-estimé et double champion NBA, il apprendra le métier à Scoot Henderson et Shaedon Sharpe. Une bien belle pioche, comme quoi tout vient à point à qui sait attendre.

#7 : Rayan Rupert et Sidy Cissoko, la French Connection

Pas sûr que les deux aient beaucoup de temps de jeu cette saison, mais Rayan Rupert et Sidy Cissoko pourront au moins parler français entre eux dans le vestiaire, avec la compagnie du voisin Toumani Camara. Les deux Frenchys ont toutefois une carte à jouer dans la rotation de Chauncey Billups et comptent bien la saisir.

Quand ils en ont eu l’opportunité, ils ont montré de belles choses et voudront poursuivre sur cette lancée pour intégrer la rotation durablement et mettre le doute dans l’esprit de leur coach. Quoi qu’il en soit, il sera plaisant de suivre les progrès de ces deux jeunes joueurs ambitieux.

#8 : la vista de Deni Avdija

Au sortir d’un EuroBasket où il a été le leader de son équipe, Deni Avdija entend bien surfer sur cette vague et capitaliser sur ses progrès. Depuis son arrivée à Portland, il a pris du galon et s’est mué en leader d’une équipe qui monte et remplie de potentiel.

Désormais renforcée, l’équipe des Blazers dispose de plus de joueurs d’expérience, mais aussi d’un Deni Avdija déterminé à noircir encore et encore la feuille de stats, et enfin pouvoir remplir aussi la colonne des victoires. Sa polyvalence fera un bien fou aux Trail Blazers.

#9 : Chauncey Billups qui joue au pendu sur sa tablette

Pas forcément sous son meilleur jour depuis son arrivée en tant que head-coach des Portland Blazers, Chauncey Billups connait pour l’instant moins de succès que lorsqu’il était joueur. Alors certes il y a eu des vrais progrès la saison dernière, progrès ponctués par une prolongation de contrat, mais il y a encore du travail notamment en attaque : ses tactiques sont parfois incompréhensibles, y compris par ses propres joueurs, et c’est à se demander quelles dingueries Mr Big Shot peut raconter à son équipe.

Possible qu’il joue au pendu sur sa tablette, qu’il fasse juste un dessin, ou juste qu’il dessine une flèche en intimant l’ordre à Shaedon Sharpe d’aller marquer un panier. Mais quoi qu’il en soit, alors que les attentes montent à Portland, Billups faudra confirmer les progrès cette saison pour prouver qu’il est bien l’homme de la situation.

#10 : Yang Hansen, le « Nikola Jokic Chinois »

Sélectionné en 16è choix, Yang Hansen débarque aux Portland Blazers. Le jeune pivot chinois (20 ans) était initialement projeté au second tour mais est finalement parti très rapidement. Ce choix de Portland peut paraître osé mais c’est un véritable pari, et un gros coup marketing de la part de la franchise, qui se permet un bon coup de projecteur sur le marché asiatique.

Pour en revenir au terrain, Hansen dispose d’une certaine technique, rappelant à certains Nikola Jokic. Bon, on en est encore très loin, mais c’est le surnom qui lui a été donné alors on attend de voir ça à l’œuvre. Avec lui et Donovan Clingan, il pourrait bien être compliqué de scorer dans la raquette face à Portland.

The Yang Hansen show premiered in Las Vegas tonight!

🏀 10 PTS

🏀 4 REB

🏀 5 AST

🏀 3 BLK

A walking highlight reel in his Trail Blazers summer debut. pic.twitter.com/HQQVqrJVbc

— NBA (@NBA) July 12, 2025