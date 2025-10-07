Rayan Rupert et Sidy Cissoko, deux Français à la recherche d’une place aux Blazers

Parmi les nombreux Français évoluant en NBA cette saison, deux se retrouvent du côté de Portland dans l’Oregon : Rayan Rupert et Sidy Cissoko. L’un comme l’autre possèdent le même objectif, à savoir gagner la confiance de Chauncey Billups pour entrer dans la rotation du coach de Portland.

Avant de se projeter sur l’année à venir, revenons rapidement sur la saison passée :

Rayan Rupert a eu droit à 52 apparitions pour un peu moins de 9 minutes par match, un temps de jeu largement inférieur à sa campagne rookie (16 minutes en moyenne). En dehors de quelques fulgurances en fin de saison, quand Portland n’avait plus grand-chose à jouer, le natif de Strasbourg a principalement squatté le banc ou joué en G League. Concurrence accrue sur les postes extérieurs et des Blazers qui gagnent en compétitivité, pas facile dans un tel contexte de s’illustrer en tant que sophomore.

Quant à Sidy Cissoko, il a débarqué dans l’Oregon seulement en février dernier, via un contrat two-way après avoir été transféré par les Spurs puis coupé par les Wizards. Une demi-saison avec les Blazers pour cinq petites apparitions en NBA, le reste ça se passait sous les couleurs du Rip City Remix (G League).

Vous l’avez compris, nos deux Frenchies partent de loin. Est-ce que l’un d’entre eux peut percer cette année ?

Gamechanger @rayanrupert12 🔥

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a des minutes à prendre sur le backcourt de Portland.

Damian Lillard est forfait pour la saison et Scoot Henderson pour les premières semaines, ce qui va donner pas mal de responsabilités à la mène à Jrue Holiday, qui commence à avoir les genoux qui enflent (35 ans). Sur le poste 2, Anfernee Simons a été dégagé, ce qui ouvre la voie à Shaedon Sharpe mais affaiblit la profondeur à l’arrière. D’autant plus que Dalano Banton est également parti.

Il y a donc une vraie opportunité à saisir pour nos extérieurs français. Leur concurrence sur le camp d’entraînement à l’arrière ? C’est Caleb Love, Blake Wesley ou encore Javonte Cooke. Quand on vous dit qu’il y a des minutes à prendre…

RAYAN 🇫🇷

23 POINTS

9 REBONDS

4 PASSES

2 INTERCEPTIONS

5-8 FG

11-11 FT pic.twitter.com/ddTuBB6pZD

L’autre bonne nouvelle, c’est que Rupert et Cissoko ont montré des choses en Summer League cet été.

Le premier s’est particulièrement illustré avec des moyennes de 16 points, 6 rebonds et 3 passes à 59% au tir dont 64% à 3-points ! Une production hyper propre, impactante, qui montre que Rayan a les outils pour se faire une place au plus haut niveau. Le second, lui, a été moins régulier mais ça ne l’a pas empêché de sortir un match en 20 points, histoire de montrer qu’il est bel et bien là.

Outre les perfs numériques, ces apparitions en ligue d’été ont permis à nos Frenchies de donner un aperçu de leur polyvalence, polyvalence qui pourrait leur permettre de gagner des minutes sur les postes 2-3 cette saison si les planètes s’alignent.

L’envergure de Rayan Rupert – 2m21 – et son QI basket sont de vrais atouts pour intégrer durablement un collectif. Et pour Sidy Cissoko, son profil physique/athlétique (1m98, plus de 90 kilos) associé à ses qualités de passeur peut toujours ouvrir des portes. Bonus : les deux correspondent plutôt bien à la philosophie défensive des Blazers.

WHAT. A. PASS.

WOWWWWW pic.twitter.com/EtQJskfwDb

En activant leur team option sur la troisième année de Rayan Rupert, les Blazers ont prouvé cet été qu’ils croyaient toujours dans le projet RR. Est-ce que ça se traduira par un rôle plus grand cette saison ? On ne peut que l’espérer.

Sidy Cissoko – toujours en two-way contract – était lui sur les radars des Blazers dès la Draft 2023, tapant même dans l’œil de Chauncey Billups à l’époque. Est-ce ce dernier qui va lui donner une vraie chance en NBA ? Pourquoi pas.

En tous les cas, les deux Frenchies ont une vraie carte à jouer, à eux de bien la poser.