Zaccharie Risacher prêt à s’envoler avec les Hawks cette saison ?

Zaccharie Risacher, numéro 1 de la Draft 2024, a appris le rythme NBA pendant sa campagne rookie. Le Français attaque désormais sa saison 2 avec une mission simple : prouver qu’il peut être fiable tous les soirs, pas juste brillant de temps en temps. Les Hawks – ambitieux – en auront besoin.

12,6 points de moyenne, 35,5% à trois points, quelques cartons (33 sur les Knicks, 36 contre Milwaukee, 38 à Brooklyn)… et aussi des passages fantômes. Zaccharie Risacher a montré qu’il savait jouer, mais pas encore qu’il savait imposer son rythme. Il a du QI basket, il bouge bien sans ballon, mais dès que la défense lui colle au short, c’est plus compliqué.

Pas grave, c’était l’année d’apprentissage. Celle où on découvre l’intensité physique, les back-to-backs, et les longs road-trips à travers le pays de l’Oncle Sam. Maintenant, faut tenir la distance.

CAREER NIGHT FOR ZACCHARIE RISACHER 🚨

💪 38 PTS (career-high)

💪 4 REB

💪 2 STL

💪 6 3PM pic.twitter.com/4sIArQCVyx

— NBA (@NBA) April 11, 2025

Les Hawks ont bricolé cet été. Kristaps Porzingis est arrivé et Nickeil Alexander-Walker vient donner du liant. Le message est clair : on veut du spacing et des joueurs capables de défendre. Risacher colle plutôt bien à ce profil. Pas besoin d’être une star, juste un mec fiable, capable d’ouvrir le jeu quand Trae Young gère le tempo.

S’il reste solide dans son rôle de 3-and-D (gros défenseur capable d’envoyer des bombinettes depuis la buvette), Atlanta devrait lui offrir un vrai volume de jeu, autour des 30 minutes par match (24,6 minutes en tant que rookie). C’est simple : sois bon dans ce que tu sais faire, et personne ne te demandera d’en faire trop, surtout dans une NBA où ce genre de profil est extrêmement recherché.

SQUAD. @ATLHawks

Zaccharie Risacher, Jalen Johnson, Trae Young & Kristaps Porzingis pic.twitter.com/6PwXzoCDEJ

— NBA France (@NBAFRANCE) October 1, 2025

Physiquement, bien qu’il soit déjà athlétique, il gagnerait à s’endurcir. Tenir un duel, absorber le contact, défendre sur des ailiers plus puissants, c’est ce qui le fera perdurer, demandez à Nicolas Batum. Offensivement, la clé, c’est la sélection de tir : moins de flottement, plus d’assurance. Quand il joue sans réfléchir, tout devient fluide. Quand il cogite, tout ralentit.

Et puis il y a la régularité : les Hawks ont déjà leur star (Trae Young), leur moteur (Jalen Johnson), leur pivot stretch (Kristaps Porziņgis). Risacher doit être le liant de toute cette chaîne.

Mais alors, à quoi s’attendre concrètement cette saison de la part de notre Frenchie ? Ce ne sera pas “l’année où tout bascule”, mais celle où il s’installe : 28-30 minutes par soir, entre 14 et 15 points de moyenne, une meilleure lecture défensive, et surtout cette impression qu’il fait partie du plan. Atlanta ne cherche pas une star mais un joueur solide sur la durée. Et s’il coche ces cases, la mission sera remplie.

Dans une conférence Est plus ouverte que jamais, nul doute que les Faucons vont tenter de faire leur trou pour s’offrir un run de Playoffs. Les mouvements de cet été pointent également dans ce sens. Après un EuroBasket où il a offert quelques flashs intéressants, Zaccharie Risacher est l’une des clés de cette potentielle ascension.

Zaccharie Risacher shot LIGHTS OUT today 👌

🇫🇷 15 PTS

🇫🇷 7 REB

🇫🇷 75.0 FG% (6-8 FGM)

🇫🇷 3 3PM

He was 1 of 8 French players to log double-digit scoring in their W!

Watch all the @EuroBasket action live on @courtside1891: https://t.co/fPC0xWpW1P pic.twitter.com/PTY2LFDK5C

— NBA (@NBA) September 4, 2025