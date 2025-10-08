Équipe de France : les Bleues connaissent leur groupe de qualification à la Coupe du Monde 2026

Après un EuroBasket 2025 un peu décevant pour l’équipe de France féminine de basketball, les Bleues auront l’opportunité de tourner la page dès le mois de mars prochain avec le tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026. Organisé à Villeurbanne, ce plateau réunira six pays qui lutteront âprement pour un ticket qualificatif.

Le Groupe D pour les Bleues, avec le Nigéria, la Colombie, les Philippines, l’Allemagne et la Corée du Sud. Une belle petite liste dont on peut déjà mettre de côté deux sélections, à savoir le Nigéria et l’Allemagne, déjà qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 en qualités respectives de Championnes d’Afrique 2025 et de pays hôte de la compétition. Le tournoi aura lieu à Villeurbanne, du 11 au 17 mars.

Objectif : la qualif’ pour la Coupe du Monde 🌍

Les Bleues connaissent leurs adversaires du Tournoi de Qualification en mars prochain 👊

📅 11 au 17 mars 2026

📍 Astroballe, Villeurbanne#PassionnémentBleu | #FIBAWWC pic.twitter.com/7oUArTNUNN

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) October 7, 2025

Il restera ainsi deux tickets à aller chercher, en battant la Colombie, la Corée du Sud et les Philippines. Des matchs à prendre au sérieux, mais avec l’avantage d’avoir le public maison pour encourager les Bleues. Rendez-vous le 11 mars !