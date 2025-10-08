Atlanta Hawks, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Atlanta Hawks.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Une saison d’abord plutôt encourageante, mais finie en eau de boudin sur le plan collectif. Tout commence pour le mieux, avec un Trae Young à la hauteur de son talent énorme et un Zaccharie Risacher d’abord un peu discret mais par la suite rapidement dans ses pompes. Jalen Johnson est néanmoins LA vraie raison de sourire à Atlanta, prolongé durant l’été et véritable lieutenant premium pour Ice Trae. Dyson Daniels se révèle comme l’un des meilleurs two way players de la NBA actuelle. Bref, si toutefois les Hawks ne gagnent pas tant de matchs et flirtent avec le bilan équilibré, ils sont une sacrée galère à affronter et le futur peut prêter à sourire.

Seulement, tout ne peut pas durer : le 29 janvier, Jalen Johnson se blesse pour le reste de la saison. Un coup dur énorme pour les Faucons qui peuvent se consoler avec les grosses sorties de Zacch’, et la blessure de Giannis Antetokounmpo qui envoie Trae Young au All-Star Game in extremis.

La fin de saison ? Un échec cuisant sur le plan collectif. Qualifiés pour le Play-in en qualité de 9e de l’Est, un bilan à peine correct de 40-42, et une défaite face au Heat après avoir également perdu contre le Magic. On se console avec la 2e place de Zaccharie Risacher au trophée de Rookie de l’Année, et le titre de MIP pour Dyson Daniels, entièrement mérité. La saison 2025-26 s’annonce capitale, avec un Trae Young toujours plus critiqué pour son leadership et une franchise qui, mine de rien, stagne encore et encore.

Le marché de l’été

Ils arrivent : Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker, Luke Kennard, Asa Newell, Caleb Houstan, Nikola Djurisic, Charles Bassey ET Onsi Saleh (GM)

Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker, Luke Kennard, Asa Newell, Caleb Houstan, Nikola Djurisic, Charles Bassey ET Onsi Saleh (GM) Ils restent : Keaton Wallace

Keaton Wallace Ils s’en vont : Clint Capela, Caris LeVert, Terance Mann, George Niang, Kobe Bufkin, Larry Nance Jr., Garrison Matthews, Dominick Barlow

Wow, ça a pas mal bougé. Déjà, merci et au revoir Clint Capela, bonjour Kristaps Porzingis. Un intérieur de haut standing, LE partenaire de pick and roll espéré par Trae Young. L’addition majeure du groupe, c’est lui. En tout cas pour ce qui concerne le cinq majeur. Sur les ailes, on fait de la place pour la « grosse » signature de l’été, Nickeil Alexander-Walker. Une option qui sait attaquer et défendre en sortie de banc, derrière des éléments solides en les personnes de Dyson Daniels et Zaccharie Risacher. Luke Kennard, l’un des plus efficaces snipers de la NBA actuelle (c’est son unique rôle), pourra aussi faire brûler de la ficelle lorsqu’il sera envoyé sur le parquet.

Notre curiosité est également piquée par Asa Newell, un combo forward qui aura des opportunités de jeu du fait des transferts ayant bazardé Capela et Nance Jr. ailleurs. Il faut de manière globale saluer respectueusement le boulot accompli par Onsi Saleh, nouveau GM de la franchise. Quinn Snyder a cette année de quoi bosser, et bien bosser.

L’effectif 2025-26 des Hawks

Meneurs : Trae Young , Keaton Wallace

, Keaton Wallace Arrières : Dyson Daniels , Nickeil Alexander-Walker, Luke Kennard

, Nickeil Alexander-Walker, Luke Kennard Ailiers : Zaccharie Risacher , Vit Krejci, Caleb Houstan, Nikola Djurisic

, Vit Krejci, Caleb Houstan, Nikola Djurisic Ailiers-forts : Jalen Johnson , Asa Newell, Mo’ Gueye

, Asa Newell, Mo’ Gueye Pivots : Kristaps Porzingis, Onyeka Okongwu, N’Faly Dante, Charles Bassey

Ce qui saute aux yeux en regardant cet effectif, c’est qu’il est particulièrement équilibré. Tout le monde devrait – sur le papier – y trouver son compte, avec un cinq majeur très fort et des rotations qui ne feront pas drastiquement chuter le niveau de production globale. Bien sûr, il faudra surveiller la situation physique de ces messieurs dans le temps, notamment celle de Kristaps Porzingis. Mais à la limite, une blessure serait une augmentation de responsabilités pour Onyeka Okongwu.

À l’aile et sur la ligne arrière, on a beaucoup de profils différents, qui peuvent apporter de manière variée selon les besoins. Surtout, la majorité des éléments présents ont une constante dans leur jeu : ça défend dur. De Zaccharie à Dyson Daniels en passant par NAW, c’est du solide, très solide.

En définitive, la seule petite interrogation subsiste à la mène, mais Trae Young, avec le groupe qui l’entoure, sera aussi sans doute moins sollicité physiquement cette saison. On le répète, mais vraiment : gros gros boulot d’Onsi Saleh.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Hawks à suivre

Trae Young en choix premium, et ensuite le duo Kristaps Porzingis – Zaccharie Risacher.

Un meneur qui va aller chercher quasiment les yeux fermés le double-double points passes, et parfois monter très haut au scoring. De quoi assurer une grosse nuit en TTFL. C’est un pick parmi les plus forts de NBA, bien qu’une soirée de choke individuel ne soit jamais loin. Prendre Trae Young, c’est le frisson du best pick ou de la carotte extrême, finalement.

Pour les autres options, un Kristaps Porzingis en forme physique, alimenté par Young sous le panier, ça peut aussi être une option forte. Surtout si ça joue du small ball, car on pourra y ajouter la douzaine de rebonds qui va bien. Enfin, reste Zaccharie Risacher, moins constant mais qui peut claquer des énormes nuits s’il est en forme. Année 2 à surveiller !

Qu’attendre des Hawks cette saison ?

Les Hawks sont à l’aube d’une saison décisive. Le front office le sait bien : l’avenir de Trae Young, qu’il s’en aille par choix ou par volonté de la direction, ou qu’il reste avec un projet qui a prouvé qu’il pouvait avoir de grandes ambitions, s’écrira au fil de la saison. Cette même direction de la franchise a fait les choses bien : entourer la star avec une équipe qui peut prétendre aux premiers rôles à l’Est, et à une belle aventure en Playoffs.

Cependant, d’ici là, la route est longue : une régulière dans une Conférence Est certes abordable, mais qui devra être négociée pour arriver au terme de l’hiver avec une position de force au classement. Ça, c’était pour les attentes collectives. Sur le plan individuel ? Trae Young All-Star, Jalen Johnson prétendant pour l’accompagner au weekend des Étoiles.

Zaccharie Risacher qui continue sur sa lignée en année 2, avec un rôle de titulaire désormais verrouillé et indéboulonnable au poste 3. On attend un Onyeka Okongwu efficace derrière un Kristaps Porzingis dominant. Dyson Daniels qui continue à s’affirmer comme l’un des meilleurs two way de NBA.

En gros ? Une saison pleine, avec des résultats collectifs. Cet effectif est trop beau sur le papier pour échouer.