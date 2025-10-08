Les 10 bonnes raisons de suivre les Atlanta Hawks en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On enchaîne avec les Atlanta Hawks, qui ont au moins 10 raisons d’avoir de belles espérances pour cette saison.

#1 : les flambées de Trae Young

En bon pyromane, Trae Young devrait incendier les ficelles sur certains soirs. A base de shoots lointains, de circus-shots et de paniers insolents, la Chupa Chups la plus chère de l’histoire va encore faire se lever les 42 spectateurs de la State Farm Arena par ses coups de chaud.

On le sait désormais, sa zone de tir, c’est le terrain, et ce peu importe qu’il y ait un défenseur face à lui ou non. Ah, et Kristaps Porzingis est arrivé aussi, attendez seulement de voir ce que ça va donner.

#2 : Zaccharie Risacher, cocorico

Zaccharie Risacher va encore une fois nous faire lever la nuit pour mater les Hawks, et honnêtement, c’est déjà un sacré tour de force. Zacch sort d’une première saison plutôt réussie et voudra encore confirmer, et il en a le potentiel. Le fils de Stéphane aura toujours ses ballons malgré l’arrivée du pivot Letton, mais justement, il pourra davantage se focaliser sur ce qu’il sait faire et aura moins de pression sur ses épaules.

L’ancien de la JL Bourg, qui a également effectué ses premiers pas avec l’Equipe de France A lors de l’EuroBasket cet été, aura à coeur de surfer sur cette expérience gagnée et de mettre à profit ce qu’il a appris en Bleu, pour tout casser chez les Faucons, et on sera là pour y assister.

#3 : le retour aux affaires de Jalen Johnson

Blessé une grande partie de la saison dernière, Jalen Johnson devrait être opérationnel pour le début de la saison régulière après avoir été touché à l’épaule. Il avait dû regarder ses coéquipiers échouer lors du Play-in. Ses qualités athlétiques ont grandement manqué aux Hawks, mais tout ça touche bientôt à sa fin.

Avec son retour aux affaires, Atlanta a un tout autre visage et, sous réserve que les pépins physiques le laissent tranquille, JJ devrait apporter bien plus que sa pierre à l’édifice Géorgien pour cette fois ci faire en sorte de ne pas avoir à passer par le Play-in pour jouer au basket la deuxième moitié du mois d’avril.

#4 : la connexion meneur-pivot entre Trae et Porzi

Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et ici, les impasses financières dans lesquelles se trouvaient les Celtics ont permis aux Hawks de dégoter Kristaps Porzingis à moindres frais. Dans une Conférence Est plus faiblarde que jamais, les Hawks ressortent clairement renforcés de ce trade bien au-delà de l’individualité du pivot Letton.

L’entente avec Trae Young pourrait bien faire des dégâts sur pick, que ce soit pour couper vers le panier ou s’écarter à 3, ou tout simplement laisser son meneur canarder de loin, ce renfort offre une multitude de possibilités aux Pioupious, qui ont également le slasher Jalen Johnson, le polyvalent Zaccharie Risacher et le voleur Dyson Daniels dans leurs rangs. Mais en ce qui concerne Porzi, il pourrait très vite se régaler avec son nouveau meneur.

#5 : les matchs face aux Knicks

Trae Young adore jouer les Knicks et semble sentir l’odeur du sang dès qu’il approche à moins de 2 kilomètres du Madison Square Garden. Cette année encore, les affrontements entre NYC et ATL vont sentir le souffre, rien que grâce à la présence de Ice Trae, qui se fera un plaisir de jouer un mauvais tour à la Big Apple.

Non content de sortir des performances XXL à chaque confrontation ou presque, le climatiseur prend un malin plaisir à enchaîner les célébrations toutes plus provocatrices les unes que les autres, se faisant une joie de traumatiser tous les fans new yorkais à chacune de ses venues. Le MSG est prévenu, cette saison encore, Trae voudra poser des statements et hanter des pensées.

#6 : le cambrioleur Dyson Daniels

Meilleur intercepteur de la ligue la saison passée (et de très loin), Dyson Daniels est prêt à remettre ça cette année en Géorgie. Toujours aussi prompt à intercepter tous les ballons qui s’offrent à lui, l’aspirateur va encore donner une sacrée impulsion à la défense des Hawks, à laquelle il a donné une nouvelle dimension.

DD a explosé un grand nombre de records défensifs cette saison et semble prêt à remettre ça, et à améliorer ses propres marques, le MIP 2025, également dans la All-Defensive First Team, va encore traumatiser de nombreux attaquants cette saison.

#7 : les fans en stress même à +20

Atlanta va encore donner des sueurs froides à ses fans, même avec une grosse avance. Dans la cathédrale qui porte le nom de State Farm Arena, les Hawks vont quand même dilapider des avances histoire de redonner un peu de suspense. Faut être cardio, pas cardiaque.

#8 : les rappeurs en courtside

21 Savage, Quavo, Lil Baby, Future, Gucci Mane, 2 Chainz ou encore TI et Ludacris pour les plus anciens, tels seraient les célébrités que l’on pourrait croiser fréquemment à la State Farm Arena pour mater les Hawks, ça nous fait du beau monde et encore, là on se concentre seulement sur les rappeurs. Quoi qu’il en soit, les premières places de la salle valent probablement le PIB de Bobigny. Une belle histoire entre les Atlanta Hawks et la scène rap locale.

#9 : les tirs longue distance de Nickeil Alexander-Walker

Il était la priorité des Hawks, il est désormais bien un joueur d’Atlanta, Nickeil Alexander-Walker va apporter son shoot longue distance en Géorgie cette saison. Signé à bon prix après un sign-and-trade avec les Wolves, NAW aura tout le loisir de squatter les coins et de se régaler avec les offrandes de Trae Young. Le cousin de SGA a décroché le jackpot, à lui de le justifier sur le parquet maintenant.

#10 : les progrès de Onyeka Okongwu

Malheureusement pour lui, l’arrivée de Kristaps Porzingis le relègue automatiquement sur le banc, mais OO aura toujours l’opportunité de faire le sale boulot dans ce roster. En progrès constants depuis son arrivée dans la ligue, il devrait toujours avoir un apport apprécié chez ces Atlanta Hawks affamés.