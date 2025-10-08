Combien gagnent les joueurs des Atlanta Hawks pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Atlanta Hawks. Avec 15 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Atlanta Hawks présentent une masse salariale totale de 179 928 695 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Trae Young. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Atlanta Hawks pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 179 928 695 dollars

179 928 695 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 31 922 737 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 31 922 737 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 16 016 305 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 16 016 305 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 27 995 305 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 27 995 305 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Trae Young (45 999 660 dollars)

Trae Young (45 999 660 dollars) Contrats non garantis cette saison : 5 joueurs

5 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur

1 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs

2 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

4 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Atlanta Hawks

Données en date du 04/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Atlanta Hawks

Les Hawks 2025-26, c’est d’abord Trae Young (46 M$) au cœur du projet… mais avec une player option en 2026-27 qui plane déjà sur l’avenir. Autour de lui, l’organisation a verrouillé un noyau plus grand/athlétique : Jalen Johnson signé sur le long terme (30 M$ par an jusqu’en 2030) comme ailier two-way de référence, et le n°1 de draft Zaccharie Risacher sur un contrat rookie toujours sympa (13,2 M$ puis deux team options) pour étirer le jeu et défendre sur les grands extérieurs. À l’intérieur, Onyeka Okongwu (15 M$) reste une solution durable et mobile, pendant que le pari Kristaps Porziņģis (30,7 M$, expiring) peut faire monter le plafond si la santé suit. Les à-côtés sont plutôt malins : Nickeil Alexander-Walker (3-and-D polyvalent, deal dégressif avec option joueur en 2029-30), Luke Kennard tireur en fin de contrat (11 M$), Dyson Daniels contrôlable en RFA en 2026, et une série de contrats peu garantis/rookies (Krejci, Gueye, N’Faly Dante, Djurisic, Asa Newell) qui donnent de la flexibilité pour ajuster le roster en cours de route. Financièrement, la masse salariale (≈180 M$) reste sous les aprons, et plusieurs UFA/RFA dès 2026 offrent des chemins de reconfiguration. Le vrai dossier stratégique : décider si l’on continue de bâtir autour de Trae + Johnson + Risacher ou si l’on ouvre la porte à un gros mouvement selon la saison et la décision de Trae. Objectif réaliste : sécuriser profiter d’une conférence Est très ouverte pour s’offrir un voyage en Playoffs. Sinon attention à l’avenir de Trae Young, les deux parties pourraient bien se lasser l’une de l’autre..

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.