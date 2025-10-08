C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Un peu de nouveau cette saison à Atlanta ! Le duo Trae Young / Zaccharie Risacher est toujours là, les jeunes et prometteurs Onyeka Okongwu et Jalen Johnson aussi, mais quelques visages intéressants ont débarqué en Georgie.

Kristaps Porzingis remplace poste pour poste Clint Capela mais proposera évidemment quelque chose d’autre, Nickeil Alexander-Walker rejoint Dyson Daniels pour former un redoutable duo défensif sur les lignes arrières, et l’ensemble a une belle tête de contender à l’Est, entendez par là un candidat aux places 3 à 6 et à une belle aventure en Playoffs. C’est évidams ce qu’on souhaite à notre Zacch national, et on matera donc avec beaucoup d’intérêt cette nouvelle saison des Faucons. On en parle ? Bien sûr qu’on en parle, et il parait même qu’un des zozos ci-dessous est fan de la franchise en question.