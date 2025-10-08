Victor Wembanyama, le plaisir de faire briller ses coéquipiers

Victor Wembanyama, cet altruiste. À la suite du match de présaison entre Spurs et Loong-Lions (Chine), l’Alien a expliqué avoir refusé des tirs gratuits pour donner la balle à un coéquipier qui mettrait ce tir avec une plus grande facilité encore. Le gars est parfait, en fait.

« Peut-être que j’ai refusé un tir que je pourrais rentrer les yeux fermés, mais c’était pour en offrir un à un coéquipier qui le mettrait en dormant. » – Victor Wembanyama.

Bah voilà, on a donc un joueur parfait. Un amoureux du résultat collectif, pas de l’éclat individuel. L’homme qui veut gagner et qui sait que cela implique tout le monde. Après avoir passé l’été dans un monastère en Chine, Wemby est revenu sans doute plus motivé que jamais, tant mentalement que physiquement, avec une prise de masse visuellement importante.

“Maybe I turned down a shot I could make with my eyes closed, but that was to get one of my teammates a shot he could make in his sleep.”

Wemby (9p, 10r, 7a, 3b) was the ultimate team player during San Antonio’s preseason opener last night!

— NBA (@NBA) October 7, 2025

Cette saison, avec les Spurs, Victor Wembanyama vise une qualification pour la post-season. Un objectif qui ne sera atteint qu’à la condition d’un jeu collectif, qui sait qu’il peut se reposer sur chacun dans l’effectif. Cette déclaration laisse entendre que le chef de file est bien dans cet esprit, et c’est tant mieux.