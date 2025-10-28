Mac McClung continue son (faux) tour en NBA. Cinq franchises en cinq ans pour six matchs joués, c’est peut-être du jamais-vu dans l’histoire de la Ligue. Toujours est-il que cette fois, c’est avec les Indiana Pacers que le meneur de jeu s’est engagé pour « plusieurs années ».

Mac McClung est resté deux ans au Orlando Magic et s’il n’a jamais pesé dans la rotation et a bien plus été utilisé avec l’Osceola – l’équipe de G League – il s’est tout de même illustré en ramenant deux concours de dunks en Floride. Le meneur de jeu en est même à trois victoires de suite avec celui remporté en 2023 sous les couleurs de Philadelphie.

Cette saison, c’est avec la tunique jaune des Indiana Pacers que le dunker fou participera probablement à son événement préféré. Selon Shams Charania, il s’est engagé avec l’équipe d’Indianapolis pour « plusieurs années. »

The Indiana Pacers are signing guard Mac McClung to a multiyear contract, Greg Lawrence of Wasserman tells ESPN. The deal marks the first standard NBA contract for McClung, after the dunk contest’s first-ever three-peat champion spent time on camp and two-way deals since 2021. pic.twitter.com/wOOT8v6DCr

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 27, 2025

S’il venait à s’imposer en février prochain à Los Angeles, il deviendrait le premier homme à remporter quatre fois le concours.

Pour ce qui est de fouler les parquets des matchs NBA, rien n’est moins sur en revanche. Pour l’acquérir, les Indiana Pacers se sont séparés de James Wiseman et il y a de la place avec les blessures de Tyrese Haliburton et d’Andrew Nembhard (à plus court terme), mais jusque-là, Mac McClung n’a jamais réussi à s’imposer à ce niveau-là. Cette opportunité est-elle la dernière de sa carrière dans la Grande Ligue ?

Source texte : Shams Charania