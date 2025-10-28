Les Denver Nuggets préchauffent déjà. Après les 50 points d’Aaron Gordon face aux Golden State Warriors, c’est le duo Jamal Murray – Nikola Jokic qui a pris le relai lors des deux derniers matchs. Cette nuit, face aux Minnesota Timberwolves, les deux compères ont envoyé respectivement 43 points, et un triple-double bien gras (25-19-10).

Une défaite initiale face aux Warriors aura suffi pour que les Denver Nuggets passent un petit peu en dessous des radars en ce début de saison. Pourtant, après un été très réussi sur le marché des transferts et des agents-libres, la franchise du Colorado est attendue au tournant cette année.

Et même si le bilan de deux victoires pour une défaite ne le reflète pas encore tout à fait, les hommes de David Adelman semblent être en train de paver la voie d’une magnifique régulière. Plus que les succès face aux Suns et aux Timberwolves privés d’Anthony Edwards, ce sont les performances réalisées par les hommes forts de l’effectif qui donnent confiance aux fans, et notamment le duo Jamal Murray – Nikola Jokic.

Jamal Murray & Nikola Jokic ikilisi, Minnesota Timberwolves’a karşı şov yaptı 😳

🌟 Murray: 43 sayı | 6 ribaund | 3 asist | %55 FG

🌟 Jokic: 25 sayı | 19 ribaund | 10 asist | %90 FG pic.twitter.com/6MUn3eqYZy

— NBA Türkiye (@NBATurkiye) October 28, 2025

Cette nuit, le tandem s’est trouvé les yeux fermés et les statistiques parlent pour eux. 43 points pour Jamal Murray, 25 points, 19 rebonds et 10 passes décisives pour Nikola Jokic. Mais c’est une tendance qui est vraie depuis le début de saison. À Golden State, le Serbe avait déjà réalisé un triple-double tandis que le Canadien avait réussi à passer la barre des 25 points et 10 passes. Contre Phoenix, même histoire pour le triple MVP, 23-5-6 pour l’étincelant lieutenant.

Le problème pour les adversaires, c’est que les deux hommes ne sont pas isolés. Aaron Gordon a impressionné contre les Warriors avec 50 points. Face aux Suns, tous les titulaires ont inscrit plus de 15 unités. Et ce lundi, contre Minny, Tim Hardaway Jr a envoyé 20 points depuis le banc.

Le danger peut venir de partout, ce qui octroie encore plus de libertés aux deux leaders des Nuggets. Un tableau effrayant qu’il sera fascinant de suivre tout au long de la saison. Prochaine démonstration dans la nuit de mercredi à jeudi face aux New Orleans Pelicans.