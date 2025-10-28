Un premier back-to-back très compliqué pour Cooper Flagg…

Premier choix de la Draft 2025 et favori pour être Rookie de l’Année, Cooper Flagg a joué son premier back-to-back (deux matchs en deux jours) cette nuit contre Oklahoma City. Il n’en gardera pas un grand souvenir…

Un bobo à l’épaule, seulement 2 points au compteur (1/9 au tir), un money-time passée sur le banc, un gros poster de Chet Holmgren, et la défaite au bout. Cooper Flagg avait sans doute imaginé un meilleur scénario pour son premier back-to-back en carrière.

CHET HOLMGREN ON COOPER FLAGG 💪 pic.twitter.com/tr6JvjBP0U

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 28, 2025

« Ce n’était pas sa soirée », a déclaré son coach Jason Kidd après le revers des Mavs contre Oklahoma City. Une conclusion partagée par Flagg (via ESPN) :

« J’étais mou. Je n’étais pas moi-même. Je n’avais pas un impact significatif sur le jeu, je ne faisais pas ce qu’il fallait. »

L’ancien phénomène de Duke est lucide. À sa décharge, Flagg était opposé au champion en titre et à la meilleure défense NBA, on a connu plus facile comme premier back-to-back. Et difficile de lui tomber dessus sachant qu’il avait rayonné la veille avec 22 points contre les Raptors.

Néanmoins, Cooper Flagg se rend compte des nouveaux challenges que sa vie de joueur NBA lui impose. Peu importe leur talent, les rookies NBA doivent s’adapter à un rythme beaucoup plus élevé et intense qu’à l’université ou à l’international. Flagg passe de un à deux matchs par semaine à trois ou quatre. Autant dire que ça pique un peu au début, et beaucoup de jeunots sont victimes du « Rookie Wall » au cours de leur première année NBA.

Réputé pour sa maturité physique à seulement 18 ans, Cooper Flagg devrait néanmoins rebondir assez vite, potentiellement dès mercredi (contre Indiana) s’il joue malgré son pépin à l’épaule.

Cooper Flagg has had a big wrap on his left shoulder while on the bench throughout the game. Appeared to take a shot on it first possession of the night. pic.twitter.com/YlP5igpPH7

— Tim MacMahon (@BannedMacMahon) October 28, 2025