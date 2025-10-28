Encore trois semaines d’absence pour LeBron James ?

Absent depuis le début de la saison NBA, LeBron James devrait revenir au cours du mois de novembre. Quand exactement ? Difficile à dire, mais visiblement il faudra patienter encore trois semaines minimum.

C’est l’insider des Lakers Dave McMenamin (ESPN) qui a apporté la dernière update concernant l’état de santé du King.

« On m’a dit qu’il lui faudrait encore environ trois semaines avant de pouvoir envisager un retour mi-novembre. Plusieurs sources m’ont indiqué ces derniers jours que sa rééducation et tout le processus menant à son retour se déroulaient comme prévu. »

Dave on Lebron:

« I’m told that we’re still in the range of about 3 more weeks before he would be targeting a return sometime in mid-November. I have been told by multiple sources over the last several days that his rehab and all of the process to get back to that return date is… pic.twitter.com/J9sRAMu6qS

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) October 27, 2025

Trois semaines de plus à regarder son équipe depuis le banc, cela correspond à une dizaine de matchs manqués. Il faut savoir que les Lakers auront cinq jours de repos entre deux matchs face au Jazz, le 19 et 24 novembre, et on peut donc potentiellement imaginer LeBron James revenir pour la deuxième opposition contre Utah. C’est néanmoins encore un peu tôt pour faire des pronos sur sa véritable date de retour.

En tout cas, les Lakers vont devoir s’accrocher lors des prochaines échéances, sachant que Luka Doncic (doigt) est forfait pour la semaine et que Gabe Vincent (cheville) vient d’être annoncé « out » pour deux à quatre semaines. Dans la défaite contre Portland cette nuit, Los Angeles était également privé de Marcus Smart, Jaxson Hayes et Maxi Kleber.

De quoi mettre énormément de responsabilités sur les épaules d’Austin Reaves, qui a planté 92 points (!) sur les deux derniers matchs…