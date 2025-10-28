Les Chicago Bulls sont leaders de la Conférence Est. Non ce n’est pas une blague. Actualisez le classement, prenez une capture d’écran si le coeur vous en dit, il n’y a pas d’erreur, les Chicago Bulls sont leaders de la Conférence Est. Alors bien sûr, ça ne durera probablement pas, mais après trois matchs et trois victoires, les Chicago Bulls sont leaders de la Conférence Est.

La fin de saison dernière était une bonne base sur laquelle construire pour les hommes de Billy Donovan. Grâce à un jeu rapide et à des jeunes joueurs en progression, les Chicago Bulls étaient devenus, à partir du mois de mars, une des équipes les plus plaisantes à regarder en NBA.

Le début de régulière 2025-26 s’inscrit dans la même veine. En plus de conserver une des meilleurs paces de la Ligue (6e), la franchise de l’Illinois peut s’appuyer sur la meilleure défense de la Ligue et un collectif… collectif et ça paie. Après trois matchs et trois victoires contre de bonnes équipes (Pistons, Magic et Hawks), ils sont premiers de la Conférence Est, à égalité avec les Philadelphia Sixers.

Les résultats des Bulls depuis le début de saison :

RT if your team is 3-0. pic.twitter.com/U8CZIICBVj

— Chicago Bulls (@chicagobulls) October 28, 2025

Ce qui est marquant dans le début de saison des Bulls, c’est le partage des points et des responsabilités. En l’absence de Coby White (blessé pour encore environ une semaine), tous touchent le ballon et les passes décisives s’enchaînent aussi vite que les paniers (deuxièmes de la NBA en « assist percentage »). Six joueurs ont marqué plus de 10 points contre les Pistons, sept contre le Magic et huit cette nuit face aux Hawks. Mis à part Nikola Vucevic contre Detroit (28), personne n’a passé la barre des 21 unités.

Le chef d’orchestre du collectif reste toutefois Josh Giddey. L’Australien s’impose comme un meneur de jeu dans sa forme la plus pure. Il met en avant ses coéquipiers, sans s’oublier et est véritablement en train de passer un cap depuis le début de l’année 2025. Sur les trois premiers matchs de cet exercice 2025-26, il tourne à 19,3 points, 8,7 rebonds et 6,3 passes décisives à 41,7% au tir de loin.

Shoutout to Josh Giddey for his shooting development, man

He’s improved every year, even after leaving OKC

He’s gone from 26% ➡️ 32.5% ➡️ 33.7% ➡️ 37.8% in his previous 4 years

So far, this year, he’s 5/12 from 3 (41.6%), with none bigger than this one pic.twitter.com/kURwkmQQkI

— Point Made Basketball (@pointmadebball) October 28, 2025

Nikola Vucevic est le référent dans la raquette et enchaîne les cartons, Matas Buzelis montre ses progrès – notamment dans son jeu off-ball – Tyus Jones et Kevin Huerter se régalent dans le système de Billy Donovan, Ayo Dosunmu veut se glisser dans la Course au 6e homme de l’année et même Patrick Williams est agressif (si, si, promis). Que demander de plus à Chicago ?

Alors bien sûr, l’échantillon est bien trop court pour en tirer la moindre conclusion et le calendrier à venir est absolument terrible pour Chicago (Knicks x2, Sixers, Bucks, Cavs, Spurs, Pistons et Nuggets dans les 10 prochains matchs), mais avec ce qu’ont vécu les fans les 10 dernières années, ils ont gagné le droit de profiter des embellies.