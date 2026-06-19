New York Knicks : les meilleurs moments de la parade des champions !
Le 19 juin 2026 à 02:01 par Robin Wolff
Ce jeudi, les New York Knicks défilaient dans Manhattan pour célébrer le titre de champions NBA obtenu face aux San Antonio Spurs. Voici les images des meilleurs moments de cette magnifique fête populaire.
L’ambiance est montée très tôt
Les rues de New York à 6h du matin.
C’est déjà blindé pour la parade, qui commence à 10h (16h heure française). 🔥🔥pic.twitter.com/d8xwkPS0ww
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Mike Brown était bien décidé à profiter
La parade des Knicks va commencer et Mike Brown est déjà en train de communier avec la Knicks Nation 🤩pic.twitter.com/5raNmK0HXY
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Des légendes des Knicks étaient là comme Carmelo Anthony…
Carmelo Anthony présent pour fêter un titre des Knicks 🥹pic.twitter.com/qwJUn40C0h
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
ou Walt Clyde Frazier
L’aura de Clyde Frazier reste inégalée.pic.twitter.com/5IVrkloNUf
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Karl-Anthony Towns a un nouveau meilleur pote
Karl-Anthony Towns avec quelques dance moves en compagnie du Maire de New York pic.twitter.com/DPKfYy7l0F
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
New York a un nouveau roi
Jalen Brunson, roi du monde.pic.twitter.com/uYBHdXgq06
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
CAPITAINE 🫡 pic.twitter.com/Q2QgcUhfRl
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Même les super-héros sont de sortie
Spiderman à la parade des Knicks, parce que pourquoi pas pic.twitter.com/0yeTlAkVy5
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Mitchell Robinson, tout en discrétion…
Mitchell Robinson, tout en discrétion à la parade des Knickspic.twitter.com/311qu26yrW
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Trae Young n’est plus le vilain de la Big Apple
Les fans des Knicks vont pas lâcher Wemby 😭pic.twitter.com/mIufFND0a0
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Vu de haut, ça donne le tournis
C’est bleu de monde 😳😳pic.twitter.com/ROXO0ZwoG4
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Peut-être la plus belle image de la journée
L’Hôtel de Ville décoré avec les maillots new-yorkais 🤩 pic.twitter.com/dgKCRM2Yfj
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Ils se sont régalés
La vibe est INCROYABLE 🔥pic.twitter.com/GbMXj5odJl
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
« DEUUUUUCEEE » McBride vit sa meilleure vie ! 🔥pic.twitter.com/IGglECwCWU
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Mikal Bridges fait plaisir aux Bleus…
Oh Mikal Bridges qui porte le maillot du Frenchie Pacôme Dadiet 🇫🇷pic.twitter.com/APMrfhVTpU
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Et ne sort jamais sans son chien
Mikal Bridges est venu fêter le titre avec son chien Sonny 🐶
« C’est mon fils. Il prend soin de moi, je prends soin de lui » pic.twitter.com/IAHIwbLXW2
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Zohran Mamdani n’oublie pas Tom Thibodeau
Le maire Mamdani a cité d’anciens membres de l’organisation Knicks (joueurs comme coachs) dans son discours 🟠🔵
« Ce titre leur appartient également car les champions ne se construisent pas sur une saison » pic.twitter.com/bdlfoBe33j
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
BANG BANG BANG
Mike Breen qui introduit les Knicks devant L’Hôtel de Ville 💥 pic.twitter.com/RNAs8sVRiM
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Attention, Mikal Bridges pourrait l’adopter
Plus personne ne peut arrêter Mike Brown 🐶🐶🐶pic.twitter.com/Xz7Y1FJEwZ
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Jalen Brunson a un discours de patron
« On l’a vraiment fait… »
Jalen Brunson 🫡 pic.twitter.com/j57VCcPiPz
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Jalen Brunson :
« Il y a plein de gens qui ont plein d’opinions, mais quand on leur prouve qu’ils ont tort, on n’a pas besoin de leur répondre. Non. Ils ne le méritent pas. Merci. »
Je crois qu’il y a un message pour Becky Hammon… 🫣 pic.twitter.com/SKET9fU0ws
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Il fallait bien un descendant de J.R. Smith…
Jeremy Sochan est tellement le Gérard de la parade !
Ça fait plus de 3h que ça a commencé et toujours pas un t-shirt en vue 😂 pic.twitter.com/7NpqXX8yOM
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Honneur dingue pour Mike Brown
Mike Brown a reçu les clés de la ville de New York 🗽🗝️ pic.twitter.com/58fcWNME6I
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
L’énorme kiff des joueurs derrière Alicia Keys. Moment frisson !
Alicia Keys est venue célébrer le titre des Knicks en interprétant « Empire State of Mind » 🎤 🎶
Et les joueurs qui se régalent derrière ! 😍 pic.twitter.com/uXkjIa7FIF
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Tyler Kolek a failli rejoindre le commissariat
Ahahaha la police de New York a cru que Tyler Kolek était un fan 😭pic.twitter.com/g8llIBjXwI
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Bleu – Blanc – Rouge
Ces images sont dingues quand-même…
Quelle expérience vécue par les deux jeunes 🇫🇷 ! pic.twitter.com/JzCvBW8EVw
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026
Le bouquet final
Cette avalanche de confettis ! 🎉 pic.twitter.com/f6npr58GKj
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026