New York Knicks : les meilleurs moments de la parade des champions !

Le 19 juin 2026 à 02:01 par Robin Wolff

Ce jeudi, les New York Knicks défilaient dans Manhattan pour célébrer le titre de champions NBA obtenu face aux San Antonio Spurs. Voici les images des meilleurs moments de cette magnifique fête populaire.

L’ambiance est montée très tôt

Les rues de New York à 6h du matin.

C’est déjà blindé pour la parade, qui commence à 10h (16h heure française). 🔥🔥pic.twitter.com/d8xwkPS0ww

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Mike Brown était bien décidé à profiter

La parade des Knicks va commencer et Mike Brown est déjà en train de communier avec la Knicks Nation 🤩pic.twitter.com/5raNmK0HXY

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Des légendes des Knicks étaient là comme Carmelo Anthony…

Carmelo Anthony présent pour fêter un titre des Knicks 🥹pic.twitter.com/qwJUn40C0h

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ou Walt Clyde Frazier

L’aura de Clyde Frazier reste inégalée.pic.twitter.com/5IVrkloNUf

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Karl-Anthony Towns a un nouveau meilleur pote

Karl-Anthony Towns avec quelques dance moves en compagnie du Maire de New York pic.twitter.com/DPKfYy7l0F

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New York a un nouveau roi

Jalen Brunson, roi du monde.pic.twitter.com/uYBHdXgq06

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CAPITAINE 🫡 pic.twitter.com/Q2QgcUhfRl

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Même les super-héros sont de sortie

Spiderman à la parade des Knicks, parce que pourquoi pas pic.twitter.com/0yeTlAkVy5

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Mitchell Robinson, tout en discrétion…

Mitchell Robinson, tout en discrétion à la parade des Knickspic.twitter.com/311qu26yrW

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Trae Young n’est plus le vilain de la Big Apple

Les fans des Knicks vont pas lâcher Wemby 😭pic.twitter.com/mIufFND0a0

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Vu de haut, ça donne le tournis

C’est bleu de monde 😳😳pic.twitter.com/ROXO0ZwoG4

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Peut-être la plus belle image de la journée

L’Hôtel de Ville décoré avec les maillots new-yorkais 🤩 pic.twitter.com/dgKCRM2Yfj

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Ils se sont régalés

La vibe est INCROYABLE 🔥pic.twitter.com/GbMXj5odJl

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« DEUUUUUCEEE » McBride vit sa meilleure vie ! 🔥pic.twitter.com/IGglECwCWU

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Mikal Bridges fait plaisir aux Bleus…

Oh Mikal Bridges qui porte le maillot du Frenchie Pacôme Dadiet 🇫🇷pic.twitter.com/APMrfhVTpU

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Et ne sort jamais sans son chien

Mikal Bridges est venu fêter le titre avec son chien Sonny 🐶

« C’est mon fils. Il prend soin de moi, je prends soin de lui » pic.twitter.com/IAHIwbLXW2

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Zohran Mamdani n’oublie pas Tom Thibodeau

Le maire Mamdani a cité d’anciens membres de l’organisation Knicks (joueurs comme coachs) dans son discours 🟠🔵

« Ce titre leur appartient également car les champions ne se construisent pas sur une saison » pic.twitter.com/bdlfoBe33j

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BANG BANG BANG

Mike Breen qui introduit les Knicks devant L’Hôtel de Ville 💥 pic.twitter.com/RNAs8sVRiM

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Attention, Mikal Bridges pourrait l’adopter

Plus personne ne peut arrêter Mike Brown 🐶🐶🐶pic.twitter.com/Xz7Y1FJEwZ

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Jalen Brunson a un discours de patron

« On l’a vraiment fait… »

Jalen Brunson 🫡 pic.twitter.com/j57VCcPiPz

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Jalen Brunson :

« Il y a plein de gens qui ont plein d’opinions, mais quand on leur prouve qu’ils ont tort, on n’a pas besoin de leur répondre. Non. Ils ne le méritent pas. Merci. »

Je crois qu’il y a un message pour Becky Hammon… 🫣 pic.twitter.com/SKET9fU0ws

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Il fallait bien un descendant de J.R. Smith…

Jeremy Sochan est tellement le Gérard de la parade !

Ça fait plus de 3h que ça a commencé et toujours pas un t-shirt en vue 😂 pic.twitter.com/7NpqXX8yOM

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Honneur dingue pour Mike Brown

Mike Brown a reçu les clés de la ville de New York 🗽🗝️ pic.twitter.com/58fcWNME6I

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L’énorme kiff des joueurs derrière Alicia Keys. Moment frisson !

Alicia Keys est venue célébrer le titre des Knicks en interprétant « Empire State of Mind » 🎤 🎶

Et les joueurs qui se régalent derrière ! 😍 pic.twitter.com/uXkjIa7FIF

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Tyler Kolek a failli rejoindre le commissariat

Ahahaha la police de New York a cru que Tyler Kolek était un fan 😭pic.twitter.com/g8llIBjXwI

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Bleu – Blanc – Rouge

Ces images sont dingues quand-même…

Quelle expérience vécue par les deux jeunes 🇫🇷 ! pic.twitter.com/JzCvBW8EVw

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Le bouquet final

Cette avalanche de confettis ! 🎉 pic.twitter.com/f6npr58GKj

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