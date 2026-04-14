Premier soir de Play-in cette nuit qui verra Suns et Blazers se disputer la septième place de la Conférence Ouest synonyme d’un premier tour de Playoffs face aux Spurs de Victor Wembanyama. Alors est-ce que les Suns créeront la surprise jusqu’au bout ? Ou est-ce que Portland retrouvera les Playoffs après 5 ans d’absence ?

Duel entre deux équipes inattendues pour ce premier match du Play-in à l’Ouest. Phoenix et Portland étaient toutes deux classés hors des 10 premières places de la Conférence selon nos deux Hexperts préférés, pourtant ce sont bien ces deux franchises qui se départageront cette nuit pour aller affronter San Antonio au premier tour.

🚨 OFFICIEL : SUNS – BLAZERS AU PLAY-IN TOURNAMENT !

Deux équipes qui veulent croire aux Playoffs… pour y affronter les Spurs au premier tour.

Le ticket direct est à récupérer mardi soir ! pic.twitter.com/g91RHp80tc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Côté Suns, qui aurait pu imaginer une saison si séduisante après la débâcle de l’année dernière et le départ de KD ? Un projet moins ambitieux certes, mais plus cohérent dans lequel ça s’éclate autour de Devin Booker. Il suffit de voir le niveau de jeu affiché par Dillon Brooks dès son arrivée dans l’Arizona pour en être persuadé.

Ces Suns new-look ont donc gagné plus de matchs sur une saison que la « » »superteam« » » de l’an dernier (on pourrait mettre encore plus de guillemets), et seront donc favoris de ce premier tour du haut de leur septième place en ayant, en plus battu Portland deux fois sur trois cette saison, mais attention à ne pas sous-estimer leurs opposants.

Benny the Bull mocking Dillon Brooks’ pregame stare 🤣 pic.twitter.com/Yu5EWty9kl

— BrickCenter (@BrickCenter_) April 5, 2026

Les Blazers ont fini à 3 victoires de moins que Phoenix, ce qui n’est certes pas négligeable mais loin d’être insurmontable vu la belle dynamique observée dans l’Oregon sur cette fin de saison (19 victoires pour 12 défaites depuis le 5 février).

Et si évidemment on attend Deni Avdija, Jrue Holiday et consorts à leur top niveau, petite attention particulière pour Toumani Camara qui nous a sorti un gros finish de régulière avec plusieurs pointes au-dessus des 30 points et de la bonne adresse extérieure.

TOUMANI CAMARA FINISHES ALL OVER ISAIAH STEWART’S FACE. 😱pic.twitter.com/TG7v0AAUvF

— NBACentel (@TheNBACentel) March 10, 2025

Si l’ailier belge attaque comme ça et s’envoie au charbon sur Devin Booker de l’autre côté du terrain, ce premier match du Play-in à l’Ouest tient peut-être son facteur X !

Plus que quelques heures à attendre avant de découvrir le dénouement de ce choc d’outsiders, rendez-vous à 4h !