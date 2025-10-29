Alexandre Sarr s’illustre malgré la défaite : 31 points, 11 rebonds et 5 passes

Alexandre Sarr vient de réaliser la deuxième meilleure performance au scoring de sa carrière en NBA. Le Français a bien résisté à la raquette des Philadelphia Sixers en compilant 31 points, 11 rebonds, 5 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions.

Alexandre Sarr est un homme de défis. Après avoir réalisé son career-high sur la tête de Nikola Jokic (34 points), le pivot français a réussi à réaliser sa deuxième plus belle marque sur celle de Joel Embiid. Est-ce qu’on peut faire revenir Shaquille O’Neal en NBA pour vérifier quelque chose ?

Le Camerounais n’a joué que 23 minutes et a eu le temps d’envoyer 25 pions et 7 rebonds, mais l’intérieur des Washington Wizards a bien limité la casse en brillant de l’autre côté du parquet. 31 points, 11 rebonds, 5 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions à 13/23 au tir, 3/7 de loin et 2/2 aux lancers, c’est tout simplement une de ses meilleures performances en carrière.

Après 10, 14 et 24 unités lors des trois premiers matchs de la saison, Alexandre Sarr a confirmé sa montée en puissance. Brian Keefe ne l’utilisait pas plus de 25 minutes par rencontre jusque-là, mais cette nuit, l’intérieur a eu le droit à 34 tours de trotteuse (à noter qu’il y a eu une prolongation).

Prochaine étape pour le numéro 2 de Draft 2024 et ses Wizards, le déplacement à Oklahoma City ce jeudi. Et comme Alexandre Sarr est un homme de défis…