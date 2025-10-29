Le Thunder enchaîne face aux Kings (107-101) : et ça fait 5-0

Le Oklahoma City Thunder reste invaincu cette saison. Les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander se sont défaits des Sacramento Kings cette nuit (107-101). Le bilan de l’équipe est à 5-0, qui va bien pouvoir mettre fin à cette belle série ?

Il y a un risque réel pour les équipes championnes en titre : se reposer sur ses lauriers et commencer la saison suivante en dilettante. Le Oklahoma City Thunder était, sur le papier, sujet à ce « syndrome ». Un effectif jeune, privé de Jalen Williams, avec une entame de calendrier loin d’être évidente. Résultat des courses, 5 victoires et 0 défaites…

Après la réception des Houston Rockets et des déplacements compliqués à Indiana, Atlanta et Dallas, ce n’était pas les Sacramento Kings et leur effectif plus mal construit qu’un pont dans les Alpes italiennes qui semblaient pouvoir inquiéter les hommes de Mark Daigneault. Et en effet, un coup d’accélérateur dans le dernier quart-temps leur a suffi pour s’imposer.

SHAI STEP-BACK 3 DAGGER pic.twitter.com/MFuzPfMB1Z

— Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) October 29, 2025

Shai Gilgeous-Alexander s’est illustré dans ce match en plantant le danger à 15 secondes de la fin du match, mais aussi en compilant 31 points et 9 rebonds. Ajay Mitchell a confirmé son début de saison exceptionnel en envoyant 18 pions depuis le banc de touche.

Lors des deux prochains matchs, le Thunder affrontera les Wizards et les Pelicans, autant dire que la série de victoires a des chances de se poursuivre. Première alerte mardi prochain face aux Clippers ?