En s’imposant en prolongations face aux Washington Wizards (139-134), les Philadelphia Sixers ont confirmé un début de saison de grande qualité. Quatre victoires, aucune défaite et la première place de la Conférence Est, tout va mieux en Pennsylvanie.

La rencontre face aux Washington Wizards semblait, sur le papier, très abordable pour les hommes de Nick Nurse. Pourtant, ce n’est qu’en prolongations qu’ils sont parvenus à faire la différence. La faute, notamment, à une très belle performance d’Alexandre Sarr.

Tyrese Maxey (39 points et 10 passes) a confirmé un début de saison XXL, Joel Embiid a montré des signes de montée en puissance (25 points en 23 minutes) et tout va pour le mieux à Philly. Ils sont invaincus (4-0) et leaders de la Conférence Est.

Les résultats des Sixers cette saison :

La raison principale de ce début de saison canon a déjà été évoquée et elle s’appelle Tyrese Maxey. Le guard prouve, depuis un peu plus d’une semaine, qu’il a l’étoffe d’un franchise player. En quatre rencontres, il tourne à 37,5 points, 8,3 passes et 47,4% de moyenne derrière la ligne à 3-points. Attention tout de même, les 43 minutes par matchs ne seront pas tenables tout au long de la régulière.

Tyrese Maxey is the second player in NBA history to record 150+ points and 30+ assists through the first 4 games of a season 👏

The other? Russell Westbrook in 2016-17! https://t.co/YKYMS6aeXo pic.twitter.com/U6Y6o9l0jI

— NBA History (@NBAHistory) October 29, 2025

À ses côtés, VJ Edgecombe a pris le lead de la Course au Rookie de l’Année avec notamment deux performances de haute facture, Quentin Grimes s’est imposé dans celle du Sixième homme de l’Année et Kelly Oubre joue merveilleusement son rôle de poison depuis les ailes. Il sera intéressant de voir ce que les retours de Jared McCain et Paul George changeront à cette dynamique.

Si les Sixers ont réalisé un aussi beau début de saison, c’est aussi grâce à un calendrier relativement clément. Ils ont affronté quatre équipes qui ne brillent pas lors de ce mois d’octobre et ont été très clutchs puisque seule la rencontre face au Magic a été remportée avec de la marge. La série de victoires peut, sur le papier, se prolonger un petit peu plus longtemps du fait de matchs à venir contre Boston à domicile, Brooklyn et Chicago. Mais le premier gros test, face à Cleveland vendredi prochain, sera immanquable.