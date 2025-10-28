Les Philadelphia Sixers ont sorti un effectif de jour de grève mais Tyrese Maxey et V.J. Edgecombe n’étaient pas en RTT : 43 points et 8 caviars pour l’un, 26 et 7 pour l’autre, une fin de match musclée et Orlando qui rentre en Floride avec des maux de tête. Victoire 136-124. Merci, au revoir.

Sans Joel Embiid, Paul George, ou encore Jared McCain, les Philadelphia Sixers n’ont pas simplement survécu face au Orlando Magic. Ils ont dominé, ils ont imposé leur rythme, ils ont envoyé un message au reste de la Ligue : Philadelphie ne dépend plus uniquement de son MVP 2023, parce qu’un nouveau patron a pris les clés du camion. Dans le sillage d’un Tyrese Maxey incandescent et d’un VJ Edgecombe déjà insolent pour un rookie, les hommes de Nick Nurse ont remporté une victoire autoritaire, solide 136-124 face à un Orlando qui se cherche tant défensivement qu’offensivement.

Sixers backcourt in 3 games to start the season:

Maxey: 43 PTS — Edgecombe: 26 PTS

Maxey: 28 PTS — Edgecombe: 15 PTS

Maxey: 40 PTS — Edgecombe: 34 PTS

Averaging a combined 62 points per game. pic.twitter.com/tG815PjT8W

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) October 28, 2025

Tyrese Maxey a encore pris le volant de la franchise pour montrer son vrai visage, celui d’un joueur All-Star, celui qui, même sans Embiid pour aimanter la défense, peut créer son propre oxygène offensif. 43 points, 8 passes, 4 rebonds et un money time parfaitement géré, avec cette assurance glacée qui commence à devenir sa signature. Chaque run adverse, il l’a étouffé. Chaque hésitation de Philly, il l’a balayée. Quand Orlando pensait entrevoir la lumière, Maxey a éteint les lumières.

À ses côtés, le gamin dont personne n’attendait un tel aplomb si tôt dans la saison a joué les co-stars. V.J. Edgecombe n’a pas juste scoré 26 points. Il n’a pas juste ajouté 7 passes comme si de rien n’était. Il a pris les rênes dans des séquences où n’importe quel rookie serait en sueur sous la pression. Quand Philadelphie devait verrouiller le match, c’est lui qui a joué le timonier, distribuant notamment deux caviars pour Maxey dans le clutch. Edgecombe n’a pas attendu les habituels trois mois de rodage. Il a sauté les étapes, il a pris la ligne prioritaire et il s’est installé dans le cinq comme s’il payait le loyer de la salle.

https://t.co/Ox7oTTAnjn pic.twitter.com/JOYF4o9kXN

— Philadelphia 76ers (@sixers) October 28, 2025

Face à ce duo qui avance déjà comme une menace sérieuse à l’Est, Orlando s’est accroché, mais Orlando a cédé. Pourtant, Paolo Banchero n’a pas démérité, loin de là : 32 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 contres à 56% au tir. Franz Wagner a lui aussi tenté de maintenir la barque à flot, avec 22 points, 4 rebonds, 4 passes et un contre à 67% au tir. Le Magic joue bien, a du talent mais continue de tâtonner en attaque. La différence c’est que la saison dernière ils compensaient en étant une équipe élite en défense. Par exemple, ils n’ont encaissé plus de 120 points qu’à neuf reprises la saison dernière. Cette saison, c’est déjà la deuxième fois en quatre rencontres.

Paolo Banchero tonight:

32 Points

7 Rebounds

5 Assists

3 Blocks

10/18 FGM pic.twitter.com/UIvAPrOsP5

— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 28, 2025

Au-delà des stars, Kelly Oubre Jr. mérite son encart respect. L’ailier a encore rappelé qu’il est l’un des meilleurs couteaux suisses de la conférence : 25 points, 10 rebonds, 4 passes, une interception et deux contres à 56% au tir. De l’intensité constante, des coupes assassines, et cette polyvalence qui permet à Nurse de respirer quand la rotation se réduit à peau de chagrin. Philly a besoin de ce genre de vétéran hyperactif, et Oubre Jr. répond à chaque fois.

Ce match raconte quelque chose de très sérieux : les Sixers n’attendront pas que leur franchise player revienne pour redevenir dangereux. Maxey a déjà pris le relais. Edgecombe s’installe déjà comme un lieutenant. Oubre Jr. fait le pont entre les blocs. Et Nick Nurse continue de tirer le meilleur de ce qu’il a sous la main. La victoire du soir, c’est une déclaration aux yeux de la ligue : Philadelphie a un coup à jouer dans cette conférence Est bien faiblarde.

Orlando repart avec des certitudes offensives, mais aussi un rappel brutal : si elle ne retrouve pas son identité défensive, cela pourrait vite se compliquer pour les Floridiens.