Pas de suspense, pas de cliffhanger, pas de « on va réfléchir pendant l’été ». Atlanta n’a pas hésité longtemps : Zaccharie Risacher reste bien un pilier du futur. Les Hawks ont activé l’option de troisième année du contrat de l’ailier français, histoire de dire à tout le monde que le projet continue, et que le gamin a convaincu.

Atlanta n’a pas attendu le dernier moment pour sortir la plume et signer le papier. Le 30 octobre 2025, les Hawks ont annoncé officiellement qu’ils exerçaient l’option de troisième année du contrat de Zaccharie Risacher. Traduction : le Frenchie est sous contrat jusqu’en 2027, et personne au sein de la franchise n’a envie de toucher à ce plan-là.

Rien de fou en soi mais dans le petit monde NBA, c’est le genre de confirmation qui dit beaucoup sans en faire des tonnes. Un an et des poussières après avoir été drafté en première position, Risacher a déjà fait suffisamment de bruit (et de silence efficace sur le terrain) pour mériter un tampon « on continue ensemble ». Une belle preuve de confiance de la franchise d’Atlanta envoyée à Zacc’.

The Atlanta Hawks will exercise the third-year $13.83 million team option on Zaccharie Risacher for the 2026-27 season, league sources told @hoopshype. Risacher was the No. 1 overall pick of the 2024 NBA Draft and finished second to Stephon Castle in the Rookie of the Year voting

L’an dernier, Risacher a montré qu’il avait plus d’un tour dans son sac. 12,6 points, 3,6 rebonds, 45% au tir, 35% du parking ainsi qu’une deuxième place au classement du meilleur rookie de la saison. Rien d’explosif mais du solide. Du rookie propre, discipliné, qui ne panique pas quand ça chauffe.

Et puis, quelques éclats de génie aussi, histoire de rappeler pourquoi il a été drafté numéro 1 : un soir à 38 pions contre Brooklyn, des séquences où on se dit qu’il a déjà compris le tempo NBA. À seulement 20 piges, il coche les cases du mec qui ne fait pas de bruit mais avance sans jamais reculer. Et ça, à Atlanta, ça plaît.

CAREER NIGHT FOR ZACCHARIE RISACHER 🚨

💪 38 PTS (career-high)

💪 4 REB

💪 2 STL

💪 6 3PM pic.twitter.com/4sIArQCVyx

Cette fameuse « troisième année », c’est environ 13,8 millions de dollars sur la table pour 2026-27, et surtout un message limpide : les Hawks veulent construire avec lui. Entre un Trae Young toujours en quête de stabilité et un effectif qui cherche son identité depuis des lustres, Zaccharie Risacher est devenu une pièce autour de laquelle on peut bâtir. Défensivement, il apporte de la taille, de la mobilité et de l’intelligence. Offensivement, son tir extérieur pourrait devenir une arme létale s’il parvient à gagner en régularité. Bref, il fait partie de ces joueurs qui ne cassent pas l’écran mais font tourner la machine.

Reste évidemment à passer la vitesse supérieure. Risacher sait que son rôle va évoluer : plus de responsabilités, plus de tirs, plus d’attentes aussi. Être numéro 1 de Draft, c’est joli sur la carte Panini, mais ça vient avec la pression, car il faut pouvoir l’assumer pour éviter d’être dans la même discussion qu’Anthony Bennett. S’il veut continuer à grandir dans la hiérarchie, il va falloir se salir un peu les mains : provoquer, créer, faire basculer les matchs. Il a déjà la tête bien vissée sur les épaules, son été avec les Bleus lui a aussi été bénéfique, reste à savoir quand le talent prendra totalement le dessus sur la prudence.

Et côté cocorico, on ne va pas bouder notre plaisir. Victor Wembanyama en train de refaire les lois de la physique à San Antonio, Bilal Coulibaly qui monte en puissance à Washington, Alex Sarr qui montre les muscles… et maintenant Risacher confortablement installé à Atlanta. La génération 2000 continue de s’imposer aux quatre coins de la Ligue, et la France n’a jamais semblé aussi bien représentée dans le futur de la NBA.

Pour les Hawks, c’est une évidence : on ne laisse pas filer un diamant brut qu’on a commencé à polir soi-même. Pour Zaccharie Risacher, c’est une nouvelle étape validée dans sa progression. Une option levée, une confiance affirmée, et un message envoyé : l’histoire entre lui et Atlanta, ce n’est pas l’affaire d’un soir.