Kawhi Leonard signe 34 points et un énorme game winner face aux Pelicans !

Une soirée folle terminée par un quatrième quart-temps dingue et un game winner monumental de Kawhi Leonard, pour permettre aux Clippers de s’imposer au buzzer face aux Pelicans en NBA Cup. On vous file les images de suite, ça envoie du lourd !

🚨 KAWHI LEONARD OFFRE LA VICTOIRE AUX CLIPPERS AVEC UN ÉNORME GAME WINNER AU BUZZER !!! 😳😳😳

pic.twitter.com/hMVsnf7KJ9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025

Voilà, le cadre est posé. Kawhi Leonard assassine les Pelicans d’un tir à mi-distance au buzzer. L’apothéose d’un quatrième quart-temps énorme pour le leader des Clippers, qui a claqué 14 points de ses 34 unités totales dans les 12 dernières minutes du match. Un sursaut nécessaire pour résister au retour inéluctable de Pelicans poussés par un Jordan Poole à 30 points (9/15 au tir).

À noter : James Harden termine à 24 points (8/19 au tir) et 14 passes décisives, tandis qu’Ivica Zubac claque son désormais classique triple-double, 14 points et 11 rebonds.

KAWHI LEONARD TONIGHT:

34 POINTS

6 STEALS

5 ASSISTS

5 REBOUNDS

11/16 FG

5/8 3P

GAME WINNER 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/626pw61LpG

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 1, 2025

Les Clippers conservent avec cet exploit leur invincibilité à domicile, bien que l’ensemble soit encore fragile par moments. On a encore en tête le match contre les Warriors, où les Voiliers ont été particulièrement malmenés. Il faut ainsi que ce succès soit fondateur d’une nouvelle dynamique, plus collective, plus saine pour l’équipe de Los Angeles.