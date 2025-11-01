Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic monstrueux, Kawhi Leonard décisif !
Le 01 nov. 2025 à 07:33 par Nicolas Vrignaud
Sept matchs de basket ont eu lieu cette nuit en NBA, dans le cadre de la première journée de NBA Cup. On a été particulièrement gâté entre les Bulls qui enchaînent et sont désormais à 5-0, Luka Doncic qui est bien trop fort, Kawhi Leonard décisif pour les Clippers. Allez, on fait le point !
Les résultats NBA de la nuit :
- Pacers – Hawks : 108-128 (stats)
- Sixers – Celtics : 108-109 (stats)
- Cavaliers – Raptors : 101-112 (stats)
- Bulls – Knicks : 135-125 (stats)
- Grizzlies – Lakers : 112-117 (stats)
- Suns – Jazz : 96-118 (stats)
- Blazers – Nuggets : 109-107 (stats)
- Clippers – Pelicans : 126-124 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Hawks ont proprement cogné les Pacers, au terme d’un bel effort collectif avec six joueurs à plus de 10 points !
- Les Celtics cassent le début de saison parfait des Sixers après un match… particulier. Ce money time a été une purée de basket, ni plus ni moins.
- Les Cavs tombent à domicile contre des Raptors qui ont joué crânement leur chance, avec brio.
- Les Bulls sont toujours invaincus et désormais à 5-0 ! Une superbe match face à des Knicks bien trop brouillons. Et Josh Giddey a été énorme (32 points, 10 rebonds, 9 passes et 0 perte de balle !).
- Les Lakers s’imposent à Memphis, Luka Doncic a été juste monumental pour son retour !
- Personne ici n’a regardé Suns – Jazz. Et le parquet était dégueulasse.
- Les Blazers s’offrent les Nuggets sur le fil, grâce à un effort défensif fantastique de Toumani Camara, et vive la Belgique !
- Kawhi Leonard offre la victoire aux Clippers d’un shoot décisif au buzzer !
Le highlight de la nuit :
🚨 KAWHI LEONARD OFFRE LA VICTOIRE AUX CLIPPERS AVEC UN ÉNORME GAME WINNER AU BUZZER !!! 😳😳😳
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025
Le programme NBA de ce soir
- 22h : Bucks – Kings
- 23h : Hornets – Wolves
- 0h : Pacers – Warriors
- 0h : Wizards – Magic
- 1h : Celtics – Rockets
- 3h : Pistons – Mavericks (NBA Mexico City Game)
