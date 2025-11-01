TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic monstrueux, Kawhi Leonard décisif !

Le 01 nov. 2025 à 07:33 par Nicolas Vrignaud

Luka Doncic Lakers 22 février 2025
Source : NBA League Pass

Sept matchs de basket ont eu lieu cette nuit en NBA, dans le cadre de la première journée de NBA Cup. On a été particulièrement gâté entre les Bulls qui enchaînent et sont désormais à 5-0, Luka Doncic qui est bien trop fort, Kawhi Leonard décisif pour les Clippers. Allez, on fait le point !

Les résultats NBA de la nuit :

  • Pacers – Hawks : 108-128 (stats)
  • Sixers – Celtics : 108-109 (stats)
  • Cavaliers – Raptors : 101-112 (stats)
  • Bulls – Knicks : 135-125 (stats)
  • Grizzlies – Lakers : 112-117 (stats)
  • Suns – Jazz : 96-118 (stats)
  • Blazers – Nuggets : 109-107 (stats)
  • Clippers – Pelicans : 126-124 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

🚨 KAWHI LEONARD OFFRE LA VICTOIRE AUX CLIPPERS AVEC UN ÉNORME GAME WINNER AU BUZZER !!! 😳😳😳

pic.twitter.com/hMVsnf7KJ9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025

Le programme NBA de ce soir

  • 22h : Bucks – Kings
  • 23h : Hornets – Wolves
  • 0h : Pacers – Warriors
  • 0h : Wizards – Magic
  • 1h : Celtics – Rockets
  • 3h : Pistons – Mavericks (NBA Mexico City Game)
