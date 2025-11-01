Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic monstrueux, Kawhi Leonard décisif !

Sept matchs de basket ont eu lieu cette nuit en NBA, dans le cadre de la première journée de NBA Cup. On a été particulièrement gâté entre les Bulls qui enchaînent et sont désormais à 5-0, Luka Doncic qui est bien trop fort, Kawhi Leonard décisif pour les Clippers. Allez, on fait le point !

Les résultats NBA de la nuit :

Pacers – Hawks : 108-128 (stats)

Sixers – Celtics : 108-109 (stats)

Cavaliers – Raptors : 101-112 (stats)

Bulls – Knicks : 135-125 (stats)

Grizzlies – Lakers : 112-117 (stats)

Suns – Jazz : 96-118 (stats)

Blazers – Nuggets : 109-107 (stats)

Clippers – Pelicans : 126-124 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

🚨 KAWHI LEONARD OFFRE LA VICTOIRE AUX CLIPPERS AVEC UN ÉNORME GAME WINNER AU BUZZER !!! 😳😳😳

pic.twitter.com/hMVsnf7KJ9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025

