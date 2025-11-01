TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
La nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher préchauffe tranquillement

Le 01 nov. 2025 à 07:56 par Nicolas Vrignaud

Zaccharie Risacher 31 janvier 2025
Source : NBA League Pass

Quelques tricolores sur les parquets NBA cette nuit, et seul Zaccharie Risacher a vraiment performé. On fait le point !

Les résultats NBA de la nuit :

  • Pacers – Hawks : 108-128 (stats)
  • Sixers – Celtics : 108-109 (stats)
  • Cavaliers – Raptors : 101-112 (stats)
  • Bulls – Knicks : 135-125 (stats)
  • Grizzlies – Lakers : 112-117 (stats)
  • Suns – Jazz : 96-118 (stats)
  • Blazers – Nuggets : 109-107 (stats)
  • Clippers – Pelicans : 126-124 (stats)

Nicolas Batum

3 points, 5 rebonds à 1/4 au tir. Du Nico Batum dans le texte. Beaucoup de déplacements qui ne comptent pas dans les stats mais qui ont leur importance dans la réussite collective. Batman !

Zaccharie Risacher

13 points, 1 rebond, 1 passe à 5/12 au tir en 13 minutes. Une grosse deuxième mi-temps de la part du Z’, ça régale.

🇫🇷 Le match de Zaccharie lors de la victoire des @ATLHawks !

13 POINTS
1 REB / 1 AST / 1 STL / 1 BLK pic.twitter.com/gEkECxuEOB

— NBA France (@NBAFRANCE) November 1, 2025

Guerschon Yabusele

3 points, 2 rebonds, 1 contre en 3 minutes contre les Bulls. Rencontre compliquée pour Guerschon.

Rayan Rupert

2 points à 1/3 en 6 minutes face aux Nuggets. Un peu de temps de jeu, on prend !

Le programme NBA de ce soir

  • 22h : Bucks – Kings (Maxime Raynaud)
  • 23h : Hornets (Moussa Diabate, Tidjane Salaün) – Wolves (Joan Beringer, Rudy Gobert)
  • 0h : Pacers – Warriors
  • 0h : Wizards (Alex Sarr, Bilal Coulibaly) – Magic (Noah Penda)
  • 1h : Celtics – Rockets
  • 3h : Pistons – Mavericks (NBA Mexico City Game)
Tags : Français en NBA, Hawks, Zaccharie Risacher
