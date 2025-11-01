La nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher préchauffe tranquillement

Le 01 nov. 2025 à 07:56 par Nicolas Vrignaud

Quelques tricolores sur les parquets NBA cette nuit, et seul Zaccharie Risacher a vraiment performé. On fait le point !

Les résultats NBA de la nuit :

Pacers – Hawks : 108-128 (stats)

Sixers – Celtics : 108-109 (stats)

Cavaliers – Raptors : 101-112 (stats)

Bulls – Knicks : 135-125 (stats)

Grizzlies – Lakers : 112-117 (stats)

Suns – Jazz : 96-118 (stats)

Blazers – Nuggets : 109-107 (stats)

Clippers – Pelicans : 126-124 (stats)

Nicolas Batum

3 points, 5 rebonds à 1/4 au tir. Du Nico Batum dans le texte. Beaucoup de déplacements qui ne comptent pas dans les stats mais qui ont leur importance dans la réussite collective. Batman !

Zaccharie Risacher

13 points, 1 rebond, 1 passe à 5/12 au tir en 13 minutes. Une grosse deuxième mi-temps de la part du Z’, ça régale.

🇫🇷 Le match de Zaccharie lors de la victoire des @ATLHawks !

13 POINTS

1 REB / 1 AST / 1 STL / 1 BLK pic.twitter.com/gEkECxuEOB

— NBA France (@NBAFRANCE) November 1, 2025

Guerschon Yabusele

3 points, 2 rebonds, 1 contre en 3 minutes contre les Bulls. Rencontre compliquée pour Guerschon.

Rayan Rupert

2 points à 1/3 en 6 minutes face aux Nuggets. Un peu de temps de jeu, on prend !

